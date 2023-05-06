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بالدقائق واللحظات.. هذه محطات مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا

Lebanon 24
06-05-2023 | 03:38
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يُتوج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا، السبت، في مراسم يعود عمرها لقرون مضت وتتسم بالفخامة والمواكب العسكرية.

وفي ما يلي مواعيد الأحداث الرئيسية في التتويج:

- 06:30 بتوقيت غرينتش: أبواب كنيسة وستمنستر في لندن تفتح للرعية. تبدأ الموسيقى بعد ساعة ونصف الساعة.
 
- 08:10-80:45 بتوقيت غرينتش: يصطف أفراد القوات المسلحة على طريق الاحتفال في وسط لندن.
 
- 80:30-08:55 بتوقيت غرينتش: رؤساء الدول وممثلو الحكومات الأجنبية يصلون إلى الكنيسة.
 
- 09:20 بتوقيت غرينتش: انطلاق موكب الملك. سيرافق تشارلز وكاميلا فرق الفرسان والموسيقيون في الطريق إلى كنيسة وستمنستر. يمر الموكب عبر شارع ذا مال، وهو شارع واسع أمام القصر ستصطف فيه الحشود.
 
- 09:25 بتوقيت غرينتش: وصول أفراد من العائلات المالكة الأجنبية إلى الكنيسة.
 
- 09:35-09:45 بتوقيت غرينتش: وصول أفراد العائلة المالكة البريطانية.
 
- 09:53 بتوقيت غرينتش: وصول موكب الملك ودق أجراس الكنيسة.
 
- 10:00 بتوقيت غرينتش: يبدأ حفل التتويج ويستمر ساعتين.
 
- 11:00 بتوقيت غرينتش: سيتوج جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري تشارلز. تعزف الأبواق وتُطلق تحية بالبنادق عند برج لندن وعبر العاصمة وفي أنحاء البلاد وفي جبل طارق وبرمودا وعلى متن سفن في البحر.
 
- 12:00 بتوقيت غرينتش: ينطلق موكب التتويج من كنيسة وستمنستر إلى قصر بكنغهام، وسيكون تشارلز وكاميلا بالعربة الملكية الذهبية.
 
- يستقل الأمير وليام، ابن تشارلز وولي العهد، مع زوجته كيت وأطفالهما الثلاثة أول عربة خلف تشارلز. وسيتبعه أعضاء فاعلون آخرون في العائلة المالكة.
 
- 12:45 بتوقيت غرينتش: وصول موكب التتويج إلى قصر بكنغهام. سيذهب تشارلز وكاميلا إلى الحديقة لتلقي التحية الملكية من أفراد القوات المسلحة قبل الانضمام إلى أعضاء آخرين من العائلة المالكة في شرفة قصر باكنغهام.
 
- 13:30 بتوقيت غرينتش: ينظم عرض طيران يشمل طائرات حربية حديثة وتاريخية يجتمع بعدها أفراد العائلة المالكة لتناول غداء عائلي غير رسمي.
 
 
 
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(سكاي نيوز عربية)
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