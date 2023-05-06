لحظة بلحظة.. بث مباشر لحفل تتويج الملك تشارلز في بريطانيا (فيديو)

بدأت في هذه الأثناء، مراسم تتويج تشارلز الثالث (74 عاماً)، ملكاً على بريطانيا وذلك في حفلٍ مهيب يحضره كبار الشخصيات من جميع أنحاء العالم ويشاهده المليارات.

وتُجرى إحتفالية التتويج في كاتدرائية وستمنستر - لندن وذلك وسط حماية أمنية مشددة، إذ نشرت السُّلطات البريطانية آلاف الضباط لتأمين مراسم التنصيب في العاصمة لندن. وانتقل الملك تشارلز وقرينته كاميلا عبر "العربة الألماسية" من قصر باكنغهام إلى كنيسة "ويستمنستر" في لندن، وذلك بمواكبةٍ من "سلاح الفُرسان". وتحلقت على جوانب مسار العربة الكثير من الحشود التي تتابع بشغف حفل تتويج الملك الذي يعدّ تاريخياً بإمتياز. الملك #تشارلز_الثالث وقرينته يتوجهان من قصر #باكنغهام إلى كنيسة #وستمنستر #بريطانيا#العربية pic.twitter.com/IsyAnkVChk — العربية (@AlArabiya) May 6, 2023 Advertisement حشودٌ كثيفة

ومنذ الصباح الباكر، توافدت حشود من بريطانيا وشتى أنحاء العالم إلى لندن لمتابعة التتويج. ووفقاً لشبكة "سكاي نيوز عربية"، فقد بدأ عشرات الآلاف منذ الصباح الباكر في التدفق على ذا مول وهو طريق واسع كبير يؤدي إلى قصر بكنغهام، بينما مر أمامهم جنود في الملابس الرسمية وفرق موسيقية عسكرية.

وستكون المراسم على نطاق أصغر من تلك التي أقيمت لتتويج الملكة الراحلة إليزابيث في عام 1953، لكنها ستهدف مع ذلك إلى أن تكون مبهرة حيث ستضم مجموعة من الرموز التاريخية من كرات ذهبية وسيوف مرصعة بالجواهر إلى صولجان يحمل أكبر قطعة ألماس مقطوعة وعديمة اللون في العالم.



وستستمر الاحتفالات، الأحد، بإقامة حفلات في الشوارع على مستوى البلاد وحفل موسيقي في منزل الملك بقلعة وندسور.

توقيف مُحتجين مناهضين للملكية

وتزامناً مع الحفل الضخم، أوقفت الشرطة البريطانية اليوم السبت، أعضاء بارزين من حركة "جمهورية" المناهضة للملكية أثناء استعدادهم لتنفيذ احتجاج على تتويج الملك تشارلز الثالث.



وقال ناشط من حركة "جمهورية" في ميدان "ترافالغار" في لندن لوكالة فرانس برس: "أوقفوا 6 من منظمينا وصادروا مئات اللافتات ولن يخبرونا عن سبب توقيفهم أو مكان احتجازهم".



ويخطط حوالى ألفي متظاهر للتجمع في طريق الموكب المهيب للملك تشارلز في ميدان ترافالغار، وفق ما قالت صحيفة ديلي ميل.



وتتوقع السلطات أن ينظم ناشطون بيئيون مظاهرات أيضاً.

وفي ما يلي روابط البث المباشر لحفل تتويج تشارلز الثالث ملكاً على بريطانيا:



