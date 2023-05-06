وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا

وإثر ذلك، وصل موكب الملك تشارلز إلى الكنيسة، حيث دخلها بعد زوجته كاميلا التي ارتدت فستاناً أبيض طويل. وبعد هذا الأمر، تم إدخال التاج الملكي إلى الكنيسة تحت أنظار الحاضرين. وعقب ذلك، طلب رئيس الأساقفة الذي يدير مراسم التتويج من الملك تشارلز الإدلاء بالقسم والتأكيد على أنه سيحافظ على القانون وكنيسة إنكلترا خلال فترة حكمه. وبعدها، وضع الملك يده على الإنجيل، وتعهد بـ"تنفيذ وحفظ" تلك الوعود، كما أدى القسم الثاني من القسم الذي ينص على أنه "بروتستانتي مُخلص".

وبعدها، وقع تشارلز على القسم بعد تأديته وذلك وسط تراتيل أدّتها الجوقات الموجودة داخل الكنيسة. وفي كلمةٍ مقتضبة له، قال الملك: "سأحافظ على التشريعات بأفضل ما في وسعي ووفقاً للقانون".

وعقب القسم، ألقى رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك كلمة مقتضبة، وفعل الأمر نفسه رئيس الأساقفة في الكنيسة. وبعدها، خلع الملك تشارلز عباءته الملكية عقب تسلمه "صولجان الحمامة" الذي يرمز إلى الدور الروحاني للملك، لتبدأ بعد ذلك مراسم "دهن الزيت المقدس". إثر ذلك، جلس الملك على العرش، وجرى تسليمه مهمازان يرمزان إلى الفروسية. وللإشارة، فإن المهماز هو قطعة حديدية توضح في مؤخر حذاء الفارس.

وفي إطار المراسم أيضاً، تم تسليم تشارلز الثالث العديد من الرموز الملكية من بينها سواري الأمانة والحكمة، والخاتم الذي يرمز إلى الكرامة الملكية.

وبعدها، ارتدى الملك تشارلز التاج الملكي، وردّد رئيس أساقفة كانتربري مع الحاضرين عبارة: "حفظ الله الملك". وبذلك، يكون تشارلز قد نُصّب رسمياً ملكاً على بريطانيا.