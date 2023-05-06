وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا

في حفلٍ تاريخي وأسطوري، أقيم اليوم السبت، تُوّج تشارلز الثالث (74 عاماً) ملكاً على بريطانيا بحضور كبار الشخصيات من جميع أنحاء العالم.
وجرت إحتفالية التتويج في كاتدرائية وستمنستر - لندن وذلك وسط حماية أمنية مشددة، إذ نشرت السُّلطات البريطانية آلاف الضباط لتأمين مراسم التنصيب في العاصمة لندن.
وبعد سلسلة من المراسم التي أقيمت، ارتدى الملك تاج سانت إدوارد الذي صُنع في عام 1661 ويحتوي على 4 تقاطعات واثنين من الأقواس، وهو مصنوع من الذهب الخالص ومزين بـ444 حجراً كريما بما في ذلك الياقوت وأحجار كريمة أخرى.
وقائع التتويج
وانتقل الملك تشارلز وقرينته كاميلا عبر "العربة الألماسية" من قصر باكنغهام إلى كنيسة "ويستمنستر" في لندن، وذلك بمواكبةٍ من "سلاح الفُرسان". ووسط ذلك، تحلقت على جوانب مسار العربة الكثير من الحشود التي تتابع بشغف حفل تتويج الملك الذي يعدّ تاريخياً بإمتياز.
وقبل وصول العربة وصل الأمير هاري، نجل الملك تشارلز، إلى كنيسة ويستمنستر منفرداً لحضور حفل تتويج والده فيما بقيت زوجته الأميرة ميغان في الولايات المتحدة مع أطفالها.
حشودٌ كثيفة
ومنذ الصباح الباكر، توافدت حشود من بريطانيا وشتى أنحاء العالم إلى لندن لمتابعة التتويج. ووفقاً لشبكة "سكاي نيوز عربية"، فقد بدأ عشرات الآلاف منذ الصباح الباكر في التدفق على ذا مول وهو طريق واسع كبير يؤدي إلى قصر بكنغهام، بينما مر أمامهم جنود في الملابس الرسمية وفرق موسيقية عسكرية.
وستكون المراسم على نطاق أصغر من تلك التي أقيمت لتتويج الملكة الراحلة إليزابيث في عام 1953، لكنها ستهدف مع ذلك إلى أن تكون مبهرة حيث ستضم مجموعة من الرموز التاريخية من كرات ذهبية وسيوف مرصعة بالجواهر إلى صولجان يحمل أكبر قطعة ألماس مقطوعة وعديمة اللون في العالم.
وستستمر الاحتفالات، الأحد، بإقامة حفلات في الشوارع على مستوى البلاد وحفل موسيقي في منزل الملك بقلعة وندسور.
إجراءات أمنية شديدة
ولحماية الإحتفال، تم استدعاء أكثر من 11500 ضابط شرطة للخدمة في يوم التتويج، وهو أكبر تعبئة ليوم واحد منذ عقود، وفقا لما أعلنت شرطة العاصمة البريطانية في لندن.
وإجمالا، تم نشر أكثر من 29000 ضابط في الأسبوع الذي يسبق التتويج في عطلة نهاية الأسبوع، وقالت شرطة لندن إن العملية- التي تحمل اسم Golden Orb- ستشهد قيام الضباط بالاصطفاف على خط مسار الموكب، وإدارة الحشود وإغلاق الطرق، وحماية الأفراد البارزين وإجراء عمليات البحث مع فرق متخصصة.
كذلك، فقد تبين أن السلطات الأمنية البريطانية تستخدم تقنية التعرف على الوجه في وسط لندن، وقد قالت شرطة المتروبوليتان إنّ "قائمة المراقبة ستُركز على أولئك الذين سيثير حضورهم في يوم التتويج مخاوف تتعلق بالحماية العامة، بما في ذلك المطلوبين لارتكاب جرائم أو لديهم مذكرة توقيف معلقة صادرة عن المحاكم، أو أولئك الذين يخضعون لبرامج إدارة الجناة ذات الصلة من أجل الحفاظ على سلامة الجمهور".
توقيف مُحتجين مناهضين للملكية
وتزامناً مع الحفل الضخم، أوقفت الشرطة البريطانية اليوم السبت، أعضاء بارزين من حركة "جمهورية" المناهضة للملكية أثناء استعدادهم لتنفيذ احتجاج على تتويج الملك تشارلز الثالث.
وقال ناشط من حركة "جمهورية" في ميدان "ترافالغار" في لندن لوكالة فرانس برس: "أوقفوا 6 من منظمينا وصادروا مئات اللافتات ولن يخبرونا عن سبب توقيفهم أو مكان احتجازهم".
ويخطط حوالى ألفي متظاهر للتجمع في طريق الموكب المهيب للملك تشارلز في ميدان ترافالغار، وفق ما قالت صحيفة ديلي ميل.
وتتوقع السلطات أن ينظم ناشطون بيئيون مظاهرات أيضاً.
وفي ما يلي روابط البث المباشر لحفل تتويج تشارلز الثالث ملكاً على بريطانيا: