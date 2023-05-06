بعد الزلزال العنيف الذي ضربها بالأمس... اليايان تتعرّض لأكثر من 50 هزّة أرضيّة

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ضربت هزات ارتدادية اليابان بعد يوم من وقوع زلزال قوي أسفر عن مقتل شخص على الأقل، فيما يواصل المسؤولون تقييم الأضرار الناجمة عنه بعد تدمير عدد من المباني.وضرب الجمعة زلزال وسط منطقة إيشيكاوا بلغت قوته 6.5 على مقياس ريختر، على عُمق 12 كيلومتراً، وفق وكالة الأرصاد اليابانية.ووقعت أكثر من 50 هزة ارتدادية صباح السبت، وفق وكالة الأرصاد اليابانية التي حذّرت من أن هطول أمطار غزيرة قد يؤدي إلى حدوث انزلاقات أرضية في المنطقة.وأفادت وكالة إدارة الكوارث اليابانية السبت أن هناك 29 مصاباً على الأقل بسبب الزلزال.وقال مسؤول من سوزو، أكثر المدن تضرراً في مقاطعة إيشيكاوا، لوكالة "فرانس برس": "يتفقد موظّفونا الأضرار الناجمة عن الزلزال".وأضاف أنه تم إنقاذ شخصين محاصرين داخل مبنيين مدمرين فيما نقل حوالي 50 شخصاً إلى مراكز إجلاء أقيمت في مدارس ومبنى البلدية.وأظهرت مشاهد تلفزيونية سكانا وهم يزيلون الأنقاض تحت المطر بعدما دمرت منازلهم الخشبية جزئياً.وقال مسؤولون السبت إن أكثر من ثلاثين عائلة في سوزو تأثروا بانقطاع المياه، مشيرين إلى أن المدينة قدمت إمدادات عامة مؤقتة بعدما تحوّلت المياه الجارية إلى اللون البني في أجزاء من المنطقة. (العربية)