وصل وحيداً... الأمير هاري حضر مراسم تتويج والده وهكذا تصرّف داخل الكنيسة

وصل الأمير هاري إلى كنيسة وستمنستر في لندن، السبت، لحضور تتويج والده الملك تشارلز.



وابتسم وأومأ برأسه للحاضرين مع انضمامه إلى 100 من رؤساء الدول والشخصيات المرموقة داخل الكنيسة. (سكاي نيوز)

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