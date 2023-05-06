Advertisement

عربي-دولي

وصل وحيداً... الأمير هاري حضر مراسم تتويج والده وهكذا تصرّف داخل الكنيسة

Lebanon 24
06-05-2023 | 06:25
A-
A+
Doc-P-1063941-638189766370595774.jpg
Doc-P-1063941-638189766370595774.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصل الأمير هاري إلى كنيسة وستمنستر في لندن، السبت، لحضور تتويج والده الملك تشارلز.

وابتسم وأومأ برأسه للحاضرين مع انضمامه إلى 100 من رؤساء الدول والشخصيات المرموقة داخل الكنيسة. (سكاي نيوز)
Advertisement
 

مواضيع ذات صلة
الأمير هاري نجل الملك تشارلز يدخل كنيسة ويستمنستر منفرداً لحضور حفل تتويج والده فيما بقيت زوجته الأميرة ميغان في الولايات المتحدة مع أطفالها
lebanon 24
06/05/2023 15:52:30 Lebanon 24 Lebanon 24
أطفال يلعبون أدواراً مهمة في تتويج الملك تشارلز مع غياب أبناء هاري وميغان
lebanon 24
06/05/2023 15:52:30 Lebanon 24 Lebanon 24
في يوم تتويج تشارلز.. هل يسرق الأمير هاري أضواء الحفل؟
lebanon 24
06/05/2023 15:52:30 Lebanon 24 Lebanon 24
أين سيجلس الأمير هاري في حفل تتويج الملك تشارلز؟
lebanon 24
06/05/2023 15:52:30 Lebanon 24 Lebanon 24

هاري

تشارلز

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:03 | 2023-05-06
08:41 | 2023-05-06
08:30 | 2023-05-06
08:00 | 2023-05-06
08:00 | 2023-05-06
07:45 | 2023-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website