تنشر للمرة الأولى.. صورة للملك تشارلز في بداية دراسته في كامبريدج

كشفت كلية "ترينيتي" في كامبريدج، حيث تابع الملك تشارلز دراسته على مدار ثلاثة أعوام، النقاب عن صورة الأمير عندما كان يبلغ 18 سنة، تحديداً في عام 1967، وذلك قبيل حفل تتويجه ملكاً هذا الأسبوع.

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وتظهر الصورة التي لا يتعدى حجمها حجم طابع بريدي تشارلز داخل مكتبة رين التي تعود إلى القرن الـ17 التي تقع ضمن حرم الجامعة مع ملاحظة كتب عليها: "سمو أمير ويلز".

وتم الاحتفاظ بالصورة في أرشيف كلية "ترينيتي" منذ أن التقطت قبل 56 سنة.

وفي هذا السياق، قال البروفسور أدريان بول من كلية "ترينيتي" الذي عاصر تشارلز: "بالنسبة إلى غالبيتنا، كانت تلك هي المرة الأولى التي ندخل فيها إلى مكتبة رين. شعرنا بالرهبة وبشيء من الخوف. تساءلنا إذا ما كنا في المكان الصحيح. كان هناك كتب كثيرة تحيط بنا وتماثيل نصفية لسيسرو وماركوس أوريليوس وتمثال للورد بايرون. بدا نادراً رؤية الأمير في مكان لا ينتمي إليه". (ذا انديباندنت)