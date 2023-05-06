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عربي-دولي
سامنثا ماركل: إنفصال ميغان عن الامير هاري بات محتملاً في أيّ وقتٍ
Lebanon 24
06-05-2023
|
08:00
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رأت سامانثا، أخت ميغان ماركل غير الشقيقة، أن انفصال الأخيرة عن زوجها الأمير هاري بات محتملاً في أي وقت، وذلك في تعليقها على ما حدث بين الزوجين الأشهر عالمياً خلال الأسبوع الماضي.
وظهر دوقا ساسكس الأسبوع الماضي في مقطع فيديو وهما يتابعان مباراة لوس أنجلس ليكرز وممفيس غريزليس ضمن الأدوار الإقصائية للدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة NBA من المدرجات.
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وفي الفيديو، ظهر الثنائي على الشاشة الكبيرة في الملعب، إذ حاول الأمير هاري، 39 سنة، تقبيل ميغان، لكنها أمسكت بيده محاولة منعه من تقبيلها، وهو ما رأته سامانثا بأنه إشارة إلى أنهما "وصلا إلى طريق مسدود".
وقالت في مقابلة مع GBNews: "لغة الجسد المعروضة من دوق ودوقة ساسكس في "كاميرا القبلة" تشير إلى أن الزوجين قد يحتاجان إلى "استشارة".
وأوضحت: "تصرف ميغان كان مختلفاً للغاية ويتناقض مع شخصيتها. ففي كلّ الصور السابقة، كانت تلتصق بالأمير هاري وتلمسه طوال الوقت وتمسك بيديه وظهره".
وأضافت: "ما معنى هذا الأمر، إذاً؟ هل هذه إشارة إلى انفصالهما؟ الوضع مختلف. من الواضح أن هذه المرة هي موقف واضح من جانبها تحاول من خلاله القول إنها لا تريد هذا بالوقت الحالي". (فوشيا)
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