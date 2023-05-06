غداً... إجتماع "إستثنائي" للتصويت على عودة سوريا لجامعة الدول العربية

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أفاد مسؤول دبلوماسي رفيع المستوى لشبكة "سي ان ان" الإخبارية إن أعضاء جامعة الدول العربية سيصوتون على "إلغاء تجميد عضوية سوريا"، الأحد، وذلك خلال "جلسة استثنائية"، في وقت يصمم فيه الأردن على إنهاء تجارة المخدرات عبر حدوده حتى لو لجأ للخيار العسكري داخل دمشق.وقال الدبلوماسي الرفيع الذي لم تكشف "سي ان ان" عن هويته، إن هذه الجلسة التي تستضيفها القاهرة، "تمت الدعوة لعقدها لمناقشة قضيتي سوريا والسودان".وأضاف الدبلوماسي أنه إذا تمت الموافقة على عضوية سوريا، فمن المحتمل جدا أن يترأس الرئيس السوري بشار الأسد، وفد بلاده خلال القمة العربية التي تحتضنها الرياض في يوم 19 أيار (الحرة)