بينها دولة عربيّة... إليكم البلدان التي لم يتمّ توجيه الدعوة إليها لحضور حفل تتويج الملك تشارلز

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وجهت بريطانيا الدعوة لعشرات الدول حول العالم، لحضور ممثليها لحفل تنصيب الملك تشارلز، السبت، لكنها استثنت عددا صغيرا من الدول، لم توجه لهم الدعوات.وقال مصدر بريطاني، إن بريطانيا لم توجه دعوات لحضور حفل تتويج الملك تشارلز لقادة كل من:روسيا.بيلاروسيا.إيران.ميانمار.سوريا.أفغانستان.فنزويلا.