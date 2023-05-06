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عربي-دولي

بينها دولة عربيّة... إليكم البلدان التي لم يتمّ توجيه الدعوة إليها لحضور حفل تتويج الملك تشارلز

Lebanon 24
06-05-2023 | 07:24
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وجهت بريطانيا الدعوة لعشرات الدول حول العالم، لحضور ممثليها لحفل تنصيب الملك تشارلز، السبت، لكنها استثنت عددا صغيرا من الدول، لم توجه لهم الدعوات.

وقال مصدر بريطاني، إن بريطانيا لم توجه دعوات لحضور حفل تتويج الملك تشارلز لقادة كل من:
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روسيا.
بيلاروسيا.
إيران.
ميانمار.
سوريا.
أفغانستان.
فنزويلا.
كما وجهت دعوتين لـ"كبار الدبلوماسيين"، وليس لرؤساء الدول، بالنسبة لدولتي كوريا الشمالية ونيكاراغوا.

ومن ناحية أخرى تمت دعوة رؤساء الدول الأخرى الذين تربطهم بريطانيا علاقات دبلوماسية كاملة، وللدول التابعة للمملكة المتحدة. (سكاي نيوز)
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