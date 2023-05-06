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عربي-دولي

إنفجار يهزّ روسيا... من كان المستهدف فيه؟ (صورة)

Lebanon 24
06-05-2023 | 07:28
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أكدت الداخلية الروسية إصابة الكاتب والسياسي الروسي زاخار بريليبين ومقتل شخص آخر بانفجار سيارة في مقاطعة نيجني نوفغورود شرق موسكو اليوم السبت.

جاء ذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام روسية في وقت سابق اليوم بإصابة بريليبين ومقتل سائقه في تفجير تعرضت له سيارتهما في الطريق السريع على بعد نحو 70 كم من مدينة بنيجني نوفغورود.
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وذكر مصدر طبي أن بريليبين نقل إلى المستشفى وهو مصاب في ساقيه.

من جانبه، صرح حاكم مقاطعة نيجني نوفغورود غليب نيكيتين بأن بريليبين يعاني من كسور طفيفة، لكن لا يوجد خطر على صحته.

وفي وقت سابق، قالت الدائرة الصحفية لبريليبين لوسائل الإعلام إنه "بخير".

وحسب المعلومات الأولية، كانت العبوة الناسفة التي تقدر بـ300 غرام من مادة التروتيل، مثبتة تحت غطاء محرك السيارة.

وأكدت لجنة التحقيق الروسية وقوع الحادث وقالت: "توجه المحققون وخبراء الجريمة من فرع لجنة التحقيق في مقاطعة نيجني نوفغورود إلى مكان حادث السيارة التي كان على متنها زاخار بريليبين".

وفي وقت لاحق اليوم أعلنت لجنة التحقيق الروسية أنها فتحت قضية جنائية بشأن تفجير سيارة بريليبين.

ووصف زعيم حزب "روسيا العادلة - من أجل الحقيقة" سيرغي ميرونوف تفجير سيارة بريليبين الذي يشغل منصب الرئيس المشارك للحزب، بأنه هجوم إرهابي مخطط له ومنظم و"تحد وقح آخر من الطغمة الأوكرانية النازية". (روسيا اليوم)
 
إصابة الكاتب والسياسي الروسي زاخار بريليبين ومقتل مرافقه بتفجير سيارتهما (فيديو)
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