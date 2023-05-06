تحطم مقاتلة "إف-16" في كوريا الجنوبية خلال مهمة تدريبية

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تحطمت مقاتلة أميركية من طراز "إف-16" بمنطقة زراعية في جنوب سيول خلال مهمة تدريبية، السبت، على ما قال الجيش الأميركي، لكن يبدو أن الحادث لم يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات.وقال سلاح الجو الأميركي في بيان إن الطيار قذف نفسه وخرج بسلام قبل تحطم المقاتلة ونقل إلى أقرب مستشفى.وأضاف البيان أن "طائرة مقاتلة من طراز إف-16 فايتنغ فالكن تحطمت في منطقة زراعية قرب قاعدة أوسان الجوية قرابة الساعة 09,45 صباحا" في مقاطعة غونجي.وأشار إلى أن الحادث وقع خلال مهمة تدريب روتينية وهناك تحقيق جار. وكتب حاكم المقاطعة، كيم دونغ-يون، على تويتر، إنه تم إرسال عناصر إطفاء إلى موقع الحادث وأُخمد الحريق.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا أو التسبب بأضرار، إذ وقع في منطقة ريفية. (الحرة)