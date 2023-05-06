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عربي-دولي
رئيس "فاغنر": سأسلم مواقع في باخموت لقوات قديروف
Lebanon 24
06-05-2023
|
10:30
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أعلنت مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، أنها تنوي تسليم المواقع التي تسيطر عليها في مدينة باخموت شرقي أوكرانيا للقوات الشيشانية، التي يقودها الرئيس رمضان قديروف.
وقال يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة "فاغنر" في رسالة اليوم السبت: "أشكر رمضان أخمادوفيتش (قديروف) على موافقته على الأرجح على إتاحة الفرصة للحصول على كل ما هو ضروري وكل الموارد اللازمة، لتولي مواقعنا في باخموت".
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وتابع بريغوجين: "إنني أتصل بالفعل بممثلي الرئيس الشيشاني من أجل البدء في نقل المواقع على الفور، بحيث في 10 مايو، في الوقت الذي وفقا لحساباتنا سنستنفد إمكاناتنا القتالية تماما وسيأخذ رفاقنا أماكننا ويستمرون. بقي في باخموت ما يزيد قليلا عن كيلومترين مربعين". (سكاي نيوز)
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