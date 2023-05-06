بولندا ستطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على واردات الغذاء من روسيا

أفادت وكالة الأنباء البولندية، بأن أنجي سادوس ممثل بولندا الدائم في بروكسل، قال إن بلاده ستطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على واردات الغذاء من روسيا.



وأضافت الوكالة: "أعلن سادوس أن بولندا تعتبر توريد المنتجات الزراعية الروسية إلى الاتحاد الأوروبي، بذريعة الأمن الغذائي أمرا غير مقبول وستطالب بفرض عقوبات ضد هذه الواردات".

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وشدد سادوس على أنه "ينبغي فرض هذه العقوبات على الفور، لا سيما بالنظر إلى مشاكل الاتحاد الأوروبي الأخيرة مع الحبوب الأوكرانية".



ويشار إلى أن المفوضية الأوروبية، امتنعت حتى الآن عن فرض عقوبات على واردات الغذاء الروسية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، مبررة ذلك بالتهديدات المحتملة على سلسلة الغذاء العالمية. (روسيا اليوم)