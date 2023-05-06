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عربي-دولي

صحيفة أجنبية: واشنطن تضع أوكرانيا أمام اختبار حاسم في الحرب ضد روسيا

Lebanon 24
06-05-2023 | 09:00
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قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن "أوكرانيا ستفقد المساعدات الخارجية، إذا فشلت في تحقيق توقعات الولايات المتحدة خلال الحرب ضد روسيا".

وأضافت الصحيفة في مقالتها: "تتعرض كييف لضغط هائل من جانب مؤيديها الغربيين. وتعتبر الولايات المتحدة وحلفاؤها الهجوم المضاد الأوكراني، بمثابة الاختبار الحاسم لما إذا كانت أسلحتهم وتدريبهم وذخائرهم يمكن أن تؤدي إلى مكاسب كبيرة للقوات الأوكرانية في الجبهة". 
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وشددت الصحيفة على أن ما ورد أعلاه، أصبح مصدر قلق لكبار المسؤولين في كييف، الذين يعرفون أنه بخلاف قوة العضلات والإبداع في ساحة المعركة، فإن تحقيق النصر قد ينتهي في النهاية إلى اختبار في الإرادة بين الكرملين والغرب – وهو سيكون طبعا لجانب الطرف الذي يمكنه حشد المزيد من السياسة والقوة الاقتصادية والصناعية. ويرى كاتب المقالة، أن النخبة الأوكرانية تشعر وكأن الوقت أخذ يتبخر بالنسبة لها.

ومن المعروف، أن السياسيين الغربيين يؤكدون باستمرار على ضرورة صمود أوكرانيا وإلحاقها الهزيمة بروسيا في ساحة المعركة، ويقومون بضخ الأسلحة بشكل متزايد لنظام كييف. (روسيا اليوم) 
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