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أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، السبت، أنها أسقطت صاروخا روسيا تفوق سرعته سرعة الصوت فوق كييف، باستخدام أنظمة دفاع "باتريوت" الأميركية التي حصلت عليها البلاد مؤخرا، وهي المرة الأولى المعروفة التي تتمكن فيها البلاد من اعتراض أحد أحدث صواريخ موسكو.وقال قائد القوات الجوية الأوكرانية مايكولا أوليشوك عبر تطبيق "تلغرام"، إن صاروخا باليستيا من طراز "كينجال" تم اعتراضه في هجوم مسائي على العاصمة الأوكرانية في وقت سابق من الأسبوع.كانت أيضا المرة الأولى التي يُعرف فيها أن أوكرانيا تستخدم أنظمة الدفاع "باتريوت".وكتب أوليشوك: "نعم، لقد أسقطنا كينجال الفريد. حدث ذلك أثناء هجوم ليلي في 4 مايو في سماء منطقة كييف".قال أوليشوك إن صاروخ "كيه إتش 47" أطلقته طائرة "ميغ كيه 31" من الأراضي الروسية، وأسقط بصاروخ باتريوت.و"كينجال" واحد من أحدث الأسلحة الروسية وأكثرها تقدما، ويقول الجيش الروسي إن مدى الصاروخ الباليستي الذي يطلق من الجو يصل إلى ألفي كيلومتر، ويطير بعشرة أضعاف سرعة الصوت، مما يجعل من الصعب اعتراضه.