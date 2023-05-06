حالات إغماء بين الجنود المشاركين في موكب تتويج الملك تشارلز (صور)

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تعرض عدد من الجنود البريطانيين، بينهم ضابط في البحرية الملكية وحامل الراية، للإغماء أثناء انتظارهم للمشاركة في موكب العودة إلى قصر باكنغهام بعد تتويج الملك تشارلز الثالث.ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أغمي على عدد من الجنود المشاركين في موكب الملك تشارلز الثالث، واحتاج بعضهم للمساعدة الطبية بعد شعورهم بالتعب والإغماء، كما شوهد أحد الجنود وهو يقدم المساعدة لزميلة بعدما سقطت أرضا.وأشارت الصحيفة إلى مشاركة أكثر من 4 آلاف جندي في الموكب الاحتفالي، لمرافقة الملك تشارلز وعقيلته الملكة كاميلا إلى قصر باكنغهام. (روسيا اليوم)