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عربي-دولي

السويد تستدعي القائم بأعمال السفير الإيراني

Lebanon 24
06-05-2023 | 12:30
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استدعت وزارة الخارجية السويدية، السبت، القائم بأعمال السفير الإيراني لدى ستوكهولم للاحتجاج على إعدام الإيراني-السويدي الجنسية حبيب فرج الله جعب.

وقالت الخارجية السويدية، في بيان، إنها أعربت للدبلوماسي الإيراني عن إدانتها الشديدة لتنفيذ عقوبة الإعدام في مواطنها.
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