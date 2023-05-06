السويد تستدعي القائم بأعمال السفير الإيراني

استدعت وزارة الخارجية السويدية، السبت، القائم بأعمال السفير الإيراني لدى ستوكهولم للاحتجاج على إعدام الإيراني-السويدي الجنسية حبيب فرج الله جعب.



وقالت الخارجية السويدية، في بيان، إنها أعربت للدبلوماسي الإيراني عن إدانتها الشديدة لتنفيذ عقوبة الإعدام في مواطنها.

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