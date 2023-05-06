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عربي-دولي

روسيا تحمّل أوكرانيا والغرب مسؤولية إصابة كاتب مؤيد للكرملين بانفجار السيارة

Lebanon 24
06-05-2023 | 13:00
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حمّلت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الغرب وأوكرانيا مسؤولية انفجار سيارة أسفر عن إصابة الكاتب الموالي للكرملين زخار بريليبين بجروح ومقتل شخص آخر.

وقالت زاخاروفا عبر تليجرام بعد وقت قصير من الانفجار: "قامت واشنطن و(حلف شمال الأطلسي) الناتو بتغذية خلية إرهابية دولية أخرى هي نظام كييف"، مضيفة أن الانفجار "تتحمل مسؤوليته بشكل مباشر الولايات المتحدة وبريطانيا. نحن نصلي من أجل زخار".
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