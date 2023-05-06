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عربي-دولي
رئيس الوزراء العراقي: انخفاض مناسيب مياه دجلة والفرات يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً
Lebanon 24
06-05-2023
|
13:30
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قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن انخفاض مناسيب مياه نهري دجلة والفرات في العراق يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً.
وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الحكومة العراقية تعتزم الذهاب إلى تحلية مياه البحر.
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وقال السوداني: "مباحثاتنا مع دول الجوار بشأن ملف المياه تستند إلى إجراء حوار بناء وضمان حصة عادلة ومتساوية".
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