23
o
بيروت
23
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
16
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وثائق مسربة تكشف خطة روسيا لـ"معاقبة فاغنر"
Lebanon 24
06-05-2023
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت وثائق مسربة للاستخبارات الأميركية، ملامح الخلاف المحتدم بين الجيش الروسي ومجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة التي يرأسها يفغيني بريغوجين، حسبما نفلت صحيفة "واشنطن بوست".
ودخل بريغوجين مرارا في خلافات علنية مع وزارة الدفاع الروسية بسبب حرب أوكرانيا، واشتكى موسكو التي لا تزود قواته بالذخيرة الكافية حسب تصريحاته، وقال إنه نتيجة لذلك تُمنى "فاغنر" بخسائر فادحة لا داعي لها.
Advertisement
كما ينتقد بريغوجين وزارة الدفاع الروسية، قائلا إنها "تسرق انتصارات فاغنر"، من خلال الادعاء بأن قواتها النظامية حققت مكاسب قرب مدينة باخموت شرقي أوكرانيا.
والجمعة أعلنت قوات "فاغنر" عن خطط للانسحاب من مدينة باخموت، التي تشهد أشرس معارك في حرب أوكرانيا، بحلول 10 أيار، بسبب نقص الذخيرة والخسائر المسجلة.
تقرير "واشنطن بوست"
وذكرت الصحيفة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينحاز إلى وزير الدفاع سيرغي شويغو، في الصراع المتفاقم مع "فاغنر".
وأضافت أن "تصريحات بريغوزين الصاخبة لم تلق آذانا صاغية" من موسكو، مشيرة إلى أن التهديد بالتخلي عن القتال في باخموت، هو محاولة أخيرة للتشبث بدور بارز في حرب أوكرانيا.
وحسب وثائق الاستخبارات الأميركية المسربة من طرف جاك تيكسيرا، فإن القيادة العسكرية الروسية "محبطة" من تصريحات بريغوجين العلنية، مبرزة أنها ناقشت كيفية الرد على انتقاداته.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
توترٌ كبير يهزّ الضاحية.. إشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة!
Lebanon 24
توترٌ كبير يهزّ الضاحية.. إشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة!
11:53 | 2023-05-06
06/05/2023 11:53:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد البنزين والخبز... طابور جديد في لبنان شاهدوا الفيديو من بيروت
Lebanon 24
بعد البنزين والخبز... طابور جديد في لبنان شاهدوا الفيديو من بيروت
07:45 | 2023-05-06
06/05/2023 07:45:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضيّة ثانية يشهدها لبنان مساء اليوم.. ماذا قيل عن قوّتها؟
Lebanon 24
هزة أرضيّة ثانية يشهدها لبنان مساء اليوم.. ماذا قيل عن قوّتها؟
12:12 | 2023-05-06
06/05/2023 12:12:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية شعر بها اللبنانيون.. هذه قوّتها ومركزها
Lebanon 24
هزة أرضية شعر بها اللبنانيون.. هذه قوّتها ومركزها
10:55 | 2023-05-06
06/05/2023 10:55:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة غير عادية سيشهدها لبنان بعد أيّام.. ماذا سيجري؟
Lebanon 24
خطوة غير عادية سيشهدها لبنان بعد أيّام.. ماذا سيجري؟
14:22 | 2023-05-06
06/05/2023 02:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:30 | 2023-05-06
وزراء الخارجية يحسمون "عودة سوريا" الأحد
16:00 | 2023-05-06
لحظات مثيرة رافقت حفل تتويج الملك تشارلز.. هكذا مرّ "الحدث التاريخي" أمام المليارات!
15:35 | 2023-05-06
أزمة السودان.. اشتباكات في الخرطوم ومحادثات في جدة
15:30 | 2023-05-06
رئيسي: عودة العلاقات بين إيران والسعودية ستغير المعادلات بالمنطقة
14:30 | 2023-05-06
حرب المسيرات بين أوكرانيا وروسيا تشتعل.. لمن الغلبة؟
14:00 | 2023-05-06
تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية التركية.. هل يغير قواعد اللعبة؟
فيديو
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
Lebanon 24
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
07:03 | 2023-05-06
06/05/2023 23:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
في وضح النهار وداخل السيارة... شرطي يُساعد سيدة في ولادة طفلتها! (فيديو)
Lebanon 24
في وضح النهار وداخل السيارة... شرطي يُساعد سيدة في ولادة طفلتها! (فيديو)
00:00 | 2023-05-06
06/05/2023 23:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
04:25 | 2023-05-03
06/05/2023 23:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact