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وثائق مسربة تكشف خطة روسيا لـ"معاقبة فاغنر"

Lebanon 24
06-05-2023 | 15:00
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كشفت وثائق مسربة للاستخبارات الأميركية، ملامح الخلاف المحتدم بين الجيش الروسي ومجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة التي يرأسها يفغيني بريغوجين، حسبما نفلت صحيفة "واشنطن بوست".

ودخل بريغوجين مرارا في خلافات علنية مع وزارة الدفاع الروسية بسبب حرب أوكرانيا، واشتكى موسكو التي لا تزود قواته بالذخيرة الكافية حسب تصريحاته، وقال إنه نتيجة لذلك تُمنى "فاغنر" بخسائر فادحة لا داعي لها.
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كما ينتقد بريغوجين وزارة الدفاع الروسية، قائلا إنها "تسرق انتصارات فاغنر"، من خلال الادعاء بأن قواتها النظامية حققت مكاسب قرب مدينة باخموت شرقي أوكرانيا.
والجمعة أعلنت قوات "فاغنر" عن خطط للانسحاب من مدينة باخموت، التي تشهد أشرس معارك في حرب أوكرانيا، بحلول 10 أيار، بسبب نقص الذخيرة والخسائر المسجلة.

تقرير "واشنطن بوست"

وذكرت الصحيفة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينحاز إلى وزير الدفاع سيرغي شويغو، في الصراع المتفاقم مع "فاغنر".
وأضافت أن "تصريحات بريغوزين الصاخبة لم تلق آذانا صاغية" من موسكو، مشيرة إلى أن التهديد بالتخلي عن القتال في باخموت، هو محاولة أخيرة للتشبث بدور بارز في حرب أوكرانيا.
وحسب وثائق الاستخبارات الأميركية المسربة من طرف جاك تيكسيرا، فإن القيادة العسكرية الروسية "محبطة" من تصريحات بريغوجين العلنية، مبرزة أنها ناقشت كيفية الرد على انتقاداته.
 
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