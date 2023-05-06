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عربي-دولي
وزراء الخارجية يحسمون "عودة سوريا" الأحد
Lebanon 24
06-05-2023
|
16:30
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قال المتحدث باسم جامعة الدول العربية جمال رشدي، إن وزراء الخارجية العرب سيتخذون قراراً بشأن عودة سوريا للجامعة خلال اجتماعهم الطارئ، الأحد، في القاهرة.
وأضاف رشدي، في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، أن الاجتماع سيبحث نتائج الاجتماعات الوزارية العربية المصغرة، التي عقدت في السعودية والأردن لبحث عودة سوريا إلى الجامعة ودعوتها إلى القمة العربية المقبلة في الرياض.
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وقال المتحدث باسم الجامعة العربية: "لن يكون هناك تصويت حول قضية عودة سوريا، حيث إن القرارات في الجامعة تتخذ بالتوافق.. يبحث اجتماع اليوم على مستوى المندوبين الوصول إلى التوافق بشأن هذه القضية".
وأوضح رشدي أن وزراء الخارجية العرب سيتناولون أيضاً أزمة السودان "لبناء موقف عربي موحد حيال الأزمة، خاصة أن هذا الاجتماع هو الأول على مستوى وزراء الخارجية بشأن الأزمة".
وأضاف أن وزراء الخارجية سيبحثون خلال الاجتماع إيجاد دور فاعل للدول العربية في حل الأزمة السودانية.
تأييد واسع
وعقد مجلس جامعة الدول العربية، السبت، اجتماعاً طارئاً على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الجامعة في القاهرة، لبحث تطورات الأوضاع في كل من السودان وسوريا.
وترأس مصر اجتماعات الجامعة العربية باعتبارها رئيسة الدورة الحالية لمجلسها.
وقال مصدر دبلوماسي إن الاجتماع شهد تأييداً واسعاً لعودة سوريا إلى الجامعة بعد مضي أكثر من 11 عاماً على تعليق عضويتها.
وقال المصدر في تصريحات لـ"الشرق" إن قرار عودة سوريا لشغل مقعدها الشاغر في الجامعة العربية موكول إلى وزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون في دورتين طارئتين لمجلس الجامعة في مقرها، الأحد، لبحث التطورات الجارية في السودان وسوريا.
ويعد اجتماع المندوبين الدائمين تحضيراً لدورتين غير عاديتين لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الأحد، على أن تخصص الدورة الأولى لمناقشة تطورات الأزمة السورية ومسألة إعادة دمشق لشغل مقعدها في الجامعة، في حين ستبحث الدورة الثانية الحرب الدائرة في السودان.
ومن المقرر عقد "اجتماع تشاوري مغلق لوزراء الخارجية العرب قبيل انعقاد الدورتين غير العاديتين"، وسيرأس هذه الاجتماعات وزير الخارجية المصري سامح شكري، وفق تصريحات مصدر دبلوماسي عربي في وقت سابق لوكالة "فرانس برس".
وأصبح الملف السوري في الآونة الأخيرة محور عدد من الاجتماعات، وعقد في عمّان، الاثنين الماضي، اجتماع تشاوري بمشاركة وزراء خارجية كل من: سوريا والأردن والسعودية والعراق ومصر، بحث خلاله الوزراء سبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار وبسط الدولة السورية سيطرتها على أراضيها.
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