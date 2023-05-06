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عربي-دولي
شرطة بريطانيا تكشف "عدد المعتقلين" خلال تتويج الملك تشارلز
Lebanon 24
06-05-2023
|
16:59
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قالت الشرطة البريطانية، إنها ألقت القبض على 52 شخصا خلال عمليتها لتأمين تتويج الملك تشارلز، وإنها تحتجزهم على خلفية مجموعة من المخالفات منها الشجار وتكدير السلم والتآمر لإيذاء العامة.
وذكرت شرطة لندن في بيان أن جميع من ألقت القبض عليهم ما زالوا رهن الاحتجاز.
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وتوج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا في أكبر حدث احتفالي في بريطانيا منذ 7 عقود، في استعراض للأبهة والعظمة سعى للمزج بين ألف عام من التاريخ مع نظام ملكي مناسب لعصر جديد.
وأمام جمع ضم 100 من زعماء العالم وجمهور بالملايين من متابعي شاشات التلفزيون، وضع رئيس أساقفة كانتربري، الزعيم الروحي للكنيسة الأنجليكانية، ببطء تاج سانت إدوارد الذي يعود تاريخه إلى 360 عاما على رأس تشارلز الذي جلس على عرش يعود إلى القرن الرابع عشر في كنيسة وستمنستر.
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