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عربي-دولي
محطة زابوريجيا النووية... هذا ما حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة الذرية
Lebanon 24
07-05-2023
|
00:30
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قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، السبت، إن الوضع حول محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا أصبح "لا يمكن التنبؤ به بشكل كبير ويحتمل أن يكون خطيرا"، ودعا إلى اتخاذ إجراءات لضمان تشغيل المحطة بشكل آمن.
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وأصدر، رافائيل غروسي، التحذير في ضوء ما قال إنها عمليات إجلاء جارية في بلدة إنرودار القريبة بأمر من الحاكم المحلي الذي عينته روسيا.
وقال غروسي على موقع الوكالة على الإنترنت "أصبح الوضع العام في المنطقة القريبة من محطة زابوريجيا للطاقة النووية لا يمكن التنبؤ به بشكل كبير ويحتمل أن يكون خطيرا".
وأضاف "أشعر بقلق بالغ بشأن المخاطر التي تواجه المحطة والمتعلقة بالسلامة والأمن النووي. علينا أن نتحرك الآن للحيلولة دون وقوع حادث نووي خطير تكون له تداعيات على السكان والبيئة".
واستولت القوات الروسية على محطة زابوريجيا بعد أيام من الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022. وتكرر تبادل إطلاق النار بالقرب من المحطة مع إلقاء كل طرف اللوم على الآخر.
وكان غروسي قد زار المحطة، الأكبر في أوروبا، في مارس في إطار جهود للتحدث إلى الجانبين من أجل التوصل إلى اتفاق لتشغيل المحطة بشكل آمن. وحذر مرارا وتكرارا من مخاطر العمليات العسكرية بالقرب من المحطة.
وتقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي يسيطر عليها الجيش الروسي منذ مارس 2022 ، على ضفاف نهر دنيبر الفاصل بين الطرفين المتنازعين في هذه المنطقة. واستهدفت مرارا وتكرارا، بضربات ما أثار مخاوف من وقوع كارثة.(الحرة)
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