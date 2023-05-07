مشروع سكة حديد في الشرق الأوسط... هذا ما تناقشه بعض الدول

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ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي أن الولايات المتحدة والسعودية والإمارات والهند تعتزم مناقشة مشروع محتمل لبنية تحتية تربط دول الخليج والدول العربية عبر شبكة من السكك الحديدية مع الهند عبر ممرات الشحن من الموانئ في المنطقة،ونقل الموقع عن مصدرين على دراية مباشرة بالخطة أن مستشاري الأمن القومي من البلدان الأربعة سيناقشون المشروع، الأحد، في اجتماع في السعودية.وقال المصدران لأكسيوس إن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، الذي من المتوقع أن يصل إلى السعودية، السبت، سيجتمع مع نظرائه السعوديين والإماراتيين والهنود، الأحد لمناقشة المشروع وقضايا إقليمية أخرى.وأشار الموقع إلى أن فكرة المشروع برزت خلال المحادثات التي عقدت على مدى الأشهر الـ 18 الماضية في منتدى يسمى "مجموعة آي 2 يو 2"، والذي يضم الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات والهند، وفقا للمصدرين.تأسس المنتدى في أواخر عام 2021 وهدفه مناقشة مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في الشرق الأوسط.والمشروع هو أحد المبادرات الرئيسية التي يريدها البيت الأبيض في الشرق الأوسط في ظل تزايد نفوذ الصين في المنطقة، إذ أن الشرق الأوسط جزء أساسي من رؤية الصين للحزام والطريق.وخلال اجتماعات I2U2 العام الماضي، طرحت إسرائيل الفكرة التي تهدف إلى استخدام خبرة الهند في مشاريع البنية التحتية الكبيرة، وفق مسؤول إسرائيلي شارك في المحادثات، وقامت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بتوسيع فكرة المشروع لتشمل السعودية.والمبادرة تشمل ربط الدول العربية في بلاد الشام والخليج عبر شبكة من السكك الحديدية التي ستربط أيضا الهند عبر موانئ بحرية في الخليج.ولم ترد السفارات الهندية والإماراتية والسعودية في واشنطن على طلبات موقع إكسيوس للتعليق على المعلومات التي أفاد بها المصدران.وأشار أكسيوس إلى أن إسرائيل ليست جزءا من هذه المبادرة في الوقت الحالي، ولكنها قد تنضم إليها في المستقبل في حال تحقق تقدم في الجهود المبذولة لتطبيع علاقاتها مع دول المنطقة.(الحرة)