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عربي-دولي

أطلق النار في كل مكان.. مسلح يقتل 8 أشخاص في تكساس (فيديو)

Lebanon 24
07-05-2023 | 01:00
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أعلنت الشرطة الأميركية أن مسلحاً قتل ثمانية أشخاص بالرصاص وأصاب ما لا يقل عن سبعة آخرين، قرب مركز تجاري يشتد الإقبال عليه شمالي مدينة دالاس بولاية تكساس الأميركية.


وقال قائد شرطة مدينة ألين، بريان هارفي، في مؤتمر صحفي إن المسلح، الذي قالت السلطات إنه تصرف بمفرده لقي حتفه على يد أحد أفراد الشرطة، بعد أن بدأ في إطلاق النار خارج مركز ألين بريميوم أوتليتس التجاري في المدينة الواقعة بولاية تكساس.
 
 
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من جهته، قال جوناثان بويد رئيس جهاز الاطفاء في آلن، إحدى ضواحي دالاس التي شهدت إطلاق النار: "عثرنا على سبعة أشخاص في مكان الحادث وقد فارقوا الحياة. ونقلنا تسعة أشخاص آخرين إلى المستشفى.. توفي اثنان منهم منذ ذلك الحين".

 
وقالت مؤسسة ميديكال سيتي هيلث كير التي تدير 16 مستشفى في المنطقة في بيان إن المراكز الطبية التابعة لها تعالج ثمانية من المصابين تتراوح أعمارهم بين خمسة و 61 عاما، ولم تكشف عن طبيعة حالتهم.
 


وأظهرت لقطات تلفزيونية مئات الأشخاص يخرجون بهدوء من المركز التجاري، وكان كثيرون منهم يرفعون أياديهم وسط وجود العشرات من رجال الشرطة.
وقال شاهد لقناة تلفزيون محلية إن المهاجم كان يطلق النار من بندقيته في كل مكان.
 
 
بدوره، وصف حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، إطلاق النار بأنه "مأساة مروعة". وقال في بيان إن الولاية مستعدة لتقديم أي مساعدة قد تحتاجها السلطات المحلية. (الحرة)

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