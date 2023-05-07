أطلق النار في كل مكان.. مسلح يقتل 8 أشخاص في تكساس (فيديو)

أعلنت الشرطة الأميركية أن مسلحاً قتل ثمانية أشخاص بالرصاص وأصاب ما لا يقل عن سبعة آخرين، قرب مركز تجاري يشتد الإقبال عليه شمالي مدينة دالاس بولاية تكساس الأميركية.





وقال قائد شرطة مدينة ألين، بريان هارفي، في مؤتمر صحفي إن المسلح، الذي قالت السلطات إنه تصرف بمفرده لقي حتفه على يد أحد أفراد الشرطة، بعد أن بدأ في إطلاق النار خارج مركز ألين بريميوم أوتليتس التجاري في المدينة الواقعة بولاية تكساس.

Another day in America. Active shooter situation in Allen Outlet Mall in Allen, TX. Video from a shopper who was evacuated at scene #activeshooter #GunViolence #Texas #massshooting #AllenPremiumOutletsMall pic.twitter.com/xcPnKlPu0k — Gowa Borzigin 🇺🇦 #StandWithUkraine (@GowaBorzigin) May 6, 2023 Advertisement





من جهته، قال جوناثان بويد رئيس جهاز الاطفاء في آلن، إحدى ضواحي دالاس التي شهدت إطلاق النار: "عثرنا على سبعة أشخاص في مكان الحادث وقد فارقوا الحياة. ونقلنا تسعة أشخاص آخرين إلى المستشفى.. توفي اثنان منهم منذ ذلك الحين".





وقالت مؤسسة ميديكال سيتي هيلث كير التي تدير 16 مستشفى في المنطقة في بيان إن المراكز الطبية التابعة لها تعالج ثمانية من المصابين تتراوح أعمارهم بين خمسة و 61 عاما، ولم تكشف عن طبيعة حالتهم. من جهته، قال جوناثان بويد رئيس جهاز الاطفاء في آلن، إحدى ضواحي دالاس التي شهدت إطلاق النار: "عثرنا على سبعة أشخاص في مكان الحادث وقد فارقوا الحياة. ونقلنا تسعة أشخاص آخرين إلى المستشفى.. توفي اثنان منهم منذ ذلك الحين".وقالت مؤسسة ميديكال سيتي هيلث كير التي تدير 16 مستشفى في المنطقة في بيان إن المراكز الطبية التابعة لها تعالج ثمانية من المصابين تتراوح أعمارهم بين خمسة و 61 عاما، ولم تكشف عن طبيعة حالتهم.

#BREAKING: Reports of deaths and injuries following active shooter situation at shopping mall in Allen, Texas; area being evacuated pic.twitter.com/FvgiXn9u0t — I.E.N. (@BreakingIEN) May 6, 2023



وأظهرت لقطات تلفزيونية مئات الأشخاص يخرجون بهدوء من المركز التجاري، وكان كثيرون منهم يرفعون أياديهم وسط وجود العشرات من رجال الشرطة. وأظهرت لقطات تلفزيونية مئات الأشخاص يخرجون بهدوء من المركز التجاري، وكان كثيرون منهم يرفعون أياديهم وسط وجود العشرات من رجال الشرطة.

وقال شاهد لقناة تلفزيون محلية إن المهاجم كان يطلق النار من بندقيته في كل مكان.

Allen, Texas: People running as you hear shots being fired, just another typical Saturday here in America. Now for the Kentucky Derby. pic.twitter.com/PjXX6FpuGv — Ｎｅｒｄｙ 🅰🅳🅳🅸🅲🆃 (@Nerdy_Addict) May 6, 2023

بدوره، وصف حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، إطلاق النار بأنه "مأساة مروعة". وقال في بيان إن الولاية مستعدة لتقديم أي مساعدة قد تحتاجها السلطات المحلية. (الحرة)