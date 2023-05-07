Advertisement

عربي-دولي

اعتقال قيادي بتنظيم "‎داعـش" أثناء محاولته دخول هذا البلد

Lebanon 24
07-05-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1064100-638190403590329527.jpeg
Doc-P-1064100-638190403590329527.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الحرس الثوري الإيراني اعتقال قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي خلال محاولته التسلل إلى البلاد.
 
وأكد الحرس الثوري أنّه تم رصد شبكة اتصالات الإرهابي الموقوف داخل البلاد، عبر مجموعة من الإجراءات الأمنية والاستخبارية. 
Advertisement
 
 
وأعلن في وقت سابق تفكيك خلية إرهابية تابعة لزمرة "خلق" الإرهابية خططت لاستهداف مراكز حساسة في مدينة آمل قبل تفكيكها من قبل استخبارات الحرس.
 

وفي بيانٍ له، شدد الحرس الثوري على أن التعامل الحاسم والسريع مع المتّهمين بعمليات التخريب والإرهاب والانفصاليين أصبح مطلبا عاما.

كما أفاد بأن القوات الأمنية والشرطة والبسيج ستواصل التصدي للإرهابيين والأعداء، مؤكدا أن الشعب الإيراني سيحبط بوعيه الفتنة وسينتصر في الحرب المركّبة ضده. (الميادين)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:29 | 2023-05-07
06:18 | 2023-05-07
05:01 | 2023-05-07
05:00 | 2023-05-07
04:30 | 2023-05-07
04:18 | 2023-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website