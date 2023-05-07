بعد تتويج الملك تشارلز.. الاحتفالات تتواصل بأنحاء بريطانيا وهذه أبرز فعاليات ومهرجانات اليوم

تُوّج تشارلز الثالث أمس السبت ملكا لبريطانيا في كنيسة ويستمنستر بالعاصمة لندن، ضمن أكبر احتفال رسمي شهدته البلاد منذ 70 عاما، في مراسم تتسم بالأبهة والفخامة.

وتستمر الاحتفالات اليوم الأحد في أنحاء بريطانيا، حيث يحضر الملك تشارلز الثالث حفلا موسيقيا يضم مغنيين مثل ليونيل ريتشي وكاتي بيري وأندريا بوتشيلي في قلعة وندسور.

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ولم يُشاهد أفراد العائلة المالكة منذ ظهورهم في شرفة قصر بكنغهام عقب مراسم التتويج، لكن كبار الأعضاء سيظهرون اليوم الأحد.

وسيحضر الأمير إدوارد الأخ الأصغر للملك، وشقيقته الأميرة آن والأميرة بياتريس والأميرة يوجيني، ابنة شقيق تشارلز الآخر الأمير أندرو، أحداث "الغداء الكبير" للانضمام إلى ما يقدر بنحو 50 ألف حفل من الحفلات التي ستقام في الشوارع في جميع أنحاء البلاد.





وسيكون رئيس الوزراء ريشي سوناك من بين الذين يستضيفون مأدبة غداء مع ضيوف تشمل عائلات ومجموعات شبابية أوكرانية.

وقال سوناك في بيان له: "في كل الأحوال، سيتجمع آلاف الأصدقاء والجيران اليوم لتزيين الشوارع بالأعلام الصغيرة واحتساء الشاي والكعك في حفلات الشوارع والفعاليات المجتمعية في جميع أنحاء المملكة المتحدة".

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وسينضم تشارلز وزوجته كاميلا وكبار العائلة المالكة الآخرين في وقت لاحق إلى 20 ألفا من الجمهور والضيوف المدعوين لحضور "الحفل الموسيقي" الذي سيقام في وندسور قصر الملك غربي لندن.

ومن أبرز فعاليات الحفل ما أطلق عليه "إنارة الأمة" حيث تُنار المعالم والمناطق ذات الجمال الطبيعي في جميع أنحاء البلاد بتسليط الأضواء الكاشفة عليها أو باستخدام الليزر. (العربية)