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عربي-دولي

عشية حفل تتويجه.. ماذا طلب الملك تشارلز الثالث من رئيس البرازيل؟

Lebanon 24
07-05-2023 | 01:16
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كشف الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن الملك تشارلز الثالث المتحمس للبيئة طلب منه بشكل شخصي حماية غابات الأمازون.
والتقى لولا مع الملك البريطاني في قصر باكنغهام بلندن مساء الجمعة، عشية حفل التتويج.
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وقال لولا الذي تضم بلاده 60 بالمئة من الغابة الاستوائية الأكبر في العالم، في مؤتمر صحفي عقده في لندن: "أول ما قاله لي الملك هو أنني يجب أن أحافظ على الأمازون"، فأجبته: أحتاج إلى مساعدة".
وتعهدت بريطانيا بعد اجتماع بين لولا ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالمساهمة بمبلغ 80 مليون جنيه (101 مليون دولار) لصندوق أمازون الذي تم إنشاؤه عام 2008 للحفاظ على الغابة المطيرة.
وناشد لولا الدول المتقدمة التعامل مع حالة الطوارئ المناخية "بجدية كبيرة"، وانتقد بشدة الدول الغنية لعدم وفائها بتعهداتها التي قطعتها عام 2009 بالمساهمة بمبلغ 100 مليار دولار سنويا لمساعدة أفقر دول العالم على تقليل انبعاثاتها.
وقال: "هذه الدول التي دمرت غاباتها عندما تحولت إلى التصنيع قبل 200 عام يجب أن تفهم أن عليها ديونا فيما يتعلق بانبعاثات الكربون وأنها بحاجة إلى سداد هذا الدين حتى نتمكن من حماية غاباتنا".

 
 
وتعهد لولا الذي عاد إلى السلطة بإعطاء الأولوية لحماية غابات الأمازون ووقف إزالة الغابات بشكل غير قانوني بحلول عام 2030.
 
وكان متوسط خسارة الأشجار سنويا في منطقة الأمازون في ظل ولاية الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو قد ارتفع بنسبة 75 بالمئة مقارنة بالعقد السابق.
 
وخلال تتويج الملك تشارلز أمس السبت، التقى لولا لفترة وجيزة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واتفقا على مناقشة مسألة أوكرانيا عبر الهاتف.

وأضاف لولا أن كبير مساعديه سيلسو أموريم سيزور أوكرانيا في 10 أيار بعد زيارة مقررة إلى موسكو في نيسان.

وتعرض لولا للانتقاد في الغرب لقوله إن أوكرانيا وروسيا تتحملان معا مسؤولية الحرب. (سكاي نيوز)
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