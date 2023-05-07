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عربي-دولي

الدفاع الجوي الروسي يتصدى لهجوم بمسيرات أوكرانية على سيفاستوبول

Lebanon 24
07-05-2023 | 01:47
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أعلن حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية ومعدات الحرب الإلكترونية تصدت لهجوم بمسيرات أوكرانية على ميناء سيفاستوبول الروسي في جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية خلال ليل السبت.
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وكتب رازفوجايف عبر "تلغرام" صباح اليوم الأحد: "صدت قوات الدفاع الجوي وأنظمة الحرب الإلكترونية خلال الليل هجوما آخر على سيفاستوبول"، موضحا أن إحدى المسيرات خرجت عن السيطرة وسقطت في منطقة غابات، حيث تم العثور على حطامها، بينما أسقطت اثنتان فوق البحر.
 
 
وكشف أنه تم إرسال ما مجموعه 10 طائرات مسيرة لمهاجمة القرم وسيفاستوبول بين عشية وضحاها.
 
وأوضح في الوقت نفسه أنه "لم تتضرر أي منشآت في المدينة".
 
 
ومنذ حزيران من العام الماضي، تحاول الطائرات المسيرة الأوكرانية بشكل دوري مهاجمة مدينة سيفاستوبول، القاعدة الرئيسية لأسطول البحر الأسود، بالإضافة إلى أهداف أخرى في شبه جزيرة القرم، واستهدفت الهجمات مقر الأسطول ومنشآت الطاقة والمطارات العسكرية. وتستمر أنظمة الدفاع الجوي بتدمير معظم الطائرات المسيرة التي تطلقها القوات الأوكرانية. (روسيا اليوم)
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