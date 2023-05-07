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عربي-دولي

فوق البحر الأسود... مقاتلة روسية تعترض طائرة بولندية

Lebanon 24
07-05-2023 | 04:00
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أعلنت وزارة الدفاع الرومانية، السبت، أن طائرة مقاتلة روسية اعترضت فوق البحر الأسود طائرة بولندية كانت تقوم بمهمة مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس"، منددة بسلوك موسكو "العدواني والخطير". 
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وأفاد بيان أصدرته الوزارة أن الطائرة البولندية كانت تقوم بدورية روتينية مع حرس الحدود الروماني لصالح "فرونتكس" عندما اعترضتها "مناورات عدوانية وخطيرة" قامت بها بشكل متكرر مقاتلة "سو-35" روسية. 

وأضاف البيان أنه مع وقوع الحادث وضع حلف شمال الأطلسي الطائرات الرومانية والإسبانية المشاركة في المهمة "في حالة تأهب مسبق"، قبل أن يتمكن طاقم الطائرة البولندية من الهبوط بها بسلام. 

وأشارت الوزارة إلى أن الحادث وقع "في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود" على بعد 60 كيلومترا شرق المجال الجوي لرومانيا. 

واعتبرت بوخارست الحادث "دليلا آخر على النهج الاستفزازي للاتحاد الروسي فوق البحر الأسود". 

ولم ترد "فرونتكس" بشكل فوري على اتصال من وكالة الصحافة الفرنسية، كما امتنع حرس الحدود البولندي أيضا عن التعليق، قائلا إن بيانا سيصدر الأحد. 

وتم نشر الطائرة البولندية في رومانيا في 19 أبريل، ومن المقرر أن تبقى هناك حتى 17 مايو ضمن مهمة لوكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" نظمتها رومانيا وتشمل أيضا إسبانيا والسويد.(الحرة) 
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