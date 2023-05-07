منظمة تنقل الكوكايين من هولندا إلى المغرب... هكذا تم تفكيكها

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فكك الحرس المدني الإسباني، السبت، منظمة مقرها في مليلية وبرشلونة وغرناطة، كانت تنقل الكوكايين من هولندا إلى المغرب عبر المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي، وفق ما نقلت "إير تي في" الإسبانية.وأسفرت العملية الأمنية التي أطلق عليها "بيرغانتيس"، عن اعتقال 21 شخصا، تم تقديمهم إلى العدالة بتهم ضد الصحة العامة، وتزوير الوثائق والانتماء إلى منظمة إجرامية.وحجزت السلطات الأمنية 58 كيلوغراما من الكوكايين و 186 كيلوغراما من الحشيش، بالإضافة إلى أموال بقيمة 3 ملايين يورو، و38 سيارة وعقارات و 49 حسابا مصرفيا.وعثر عناصر الشرطة على هواتف من أحدث جيل، ومعدات أخرى.وبدأ التحقيق عندما اكتشفت الشرطة سيارة تنقل وتدخل المخدرات إلى مليلية عبر الميناء، وعثروا على 15 كيلوغراما من الكوكايين في مكان مخفي من السيارة.وكان يقود الشبكة الإجرامية شقيقان، أحدهما مقيم في المغرب والآخر في غرناطة، وكان هاربا من السلطات القضائية المغربية لقيادته منظمة لتهريب المخدرات.ونظما معا عملية توزيع المخدرات من جانبين: نقل الحشيش من المغرب عبر القوارب إلى إسبانيا وبأموال الحشيش نقل الكوكايين من أوروبا إلى المغرب.ويعد المغرب أهم منتج للحشيش في العالم، وتعلن الشرطة المغربية بشكل متواتر إجهاض عمليات لتهريبه نحو أوروبا على الخصوص.(الحرة)