ما الفريق الإنكليزي الذي يشجعه الملك تشارلز الثالث؟

كشف تقرير بريطاني عن هوية الفريق الذي يشجعه تشارلز الثالث ملك بريطانيا الجديد.





وحسب موقع sport bible البريطاني فإن الملك تشارلز عاش موسماً رائعاً على الصعيد الكروي، لأن فريقه بيرنلي صعد من الدرجة الأولى "تشامبيون شيب" إلى الدوري الممتاز "بريميرليغ" قبل أيام.

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وضمن بيرنلي صدارة "تشامبيون شيب" بوصوله إلى النقطة 98، بفارق 10 نقاط كاملة عن شيفيلد يونايتد، الذي رافقه إلى "البريميرليغ"، وذلك قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.

ومن المقرر أن يرفع بيرنلي بعد موسمه الأول مع المدرب فينسنت كومباني، كأس الدوري عقب انتهاء المباراة الأخيرة، التي ستجمعه بنظيره كارديف سيتي على ملعب تيرف مور، يوم الإثنين 8 أيار 2023.

وحسب "سبورت بيبل" فإن تشارلز الثالث زار بيرنلي في عام 2010، خلال تواجده في مدينة لانكشاير، وأعلن بشكل واضح دعمه وتشجيعه للفريق.

وسبق للملك تشارلز أن أجاب قبل سنوات عن سؤال حول ميوله التشجيعية، فقال: "لقد مر بيرنلي ببعض الأوقات الصعبة للغاية، وأنا أحاول مساعدته لرفع التطلعات واحترام الذات"، ليمنحه النادي بعد هذا التصريح تذكرة موسمية في فئة كبار الشخصيات.

وأشار الموقع إلى أن تشارلز الثالث يميل إلى نادي بريطاني آخر وهو ريكسهام، الذي نجح مؤخراً في الصعود من الدرجة الخامسة إلى الرابعة.





ويُعرف عن العائلة المالكة البريطانية عشقها للرياضة ولكرة القدم، حيث كانت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية من المشجعين المتعصبين لنادي أرسنال، وفقاً للسياسي البريطاني جيرمى كوربين.





أما الأمير وليام، دوق كامبريدج، وابن الملك تشارلز من زوجته الراحلة الأميرة ديانا، فهو من مشجعي أستون فيلا، كما تقلّد منصب الرئاسة الفخرية للاتحاد الإنكليزي لكرة القدم في عام 2006.



لكن زوجته كيت ميدلتون دوقة كامبرديج فهي من مشجعي تشيلسي، فيما سار الأمير هاري على خطى جدته إليزابيث، وشجّع أرسنال.