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عربي-دولي
توقعات بإتخاذ "إسرائيل" اليوم قرار الإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان
Lebanon 24
07-05-2023
|
02:43
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توقعت وسائل إعلام إسرائيلية أن تقرر سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، الإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان، الذي اعتقل قبل أسبوعين عند مروره عبر معبر "الكرامة"، بزعم تهريب السلاح والذهب.
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ورجحت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، قراراً بالإفراج عن العدوان.
وأشارت الصحيفة إلى أنّه في حال تقرر الإفراج عنه اليوم، فسيُعاد إلى بلاده يوم الثلاثاء المقبل، لافتةً إلى أنّ اتصالات جرت بين الأردن وإسرائيل بشأن ملف العدوان منذ اعتقاله.
وكانت محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية مدّدت، قبل أسبوع، فترة اعتقال العدوان، في حين رفضت المحكمة العليا التماسه من أجل الالتقاء بمحاميه.
كذلك، فقد تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تصريحات العدوان "المعادية" لإسرائيل، وإعلانه دعم حركات المقاومة الفلسطينية.
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