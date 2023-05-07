بهذه الطريقة.. روسيا وايران تتجنبان العزلة

منذ أن قام الدبلوماسي والمطوّر الفرنسي فرديناند دي ليسبس بمشروع حفر قناة السويس عبر مصر عام 1869، وربط الشرق بالغرب والبحر الأحمر بالبحر المتوسط، حاول العديد من دول الشرق الأوسط أن يحذو حذوه.

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وبحسب صحيفة "ذا اكونوميست" البريطانية، "قامت إسرائيل مؤخرًا بحفر قناة من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر، أو خط سكة حديد من مينائها في حيفا إلى الأردن وبالتالي إلى الخليج. ويروج وزير النقل العراقي السابق ناصر حسين الشبلي بلا كلل لمخطط لحفر قناة من ميناء البصرة جنوب العراق وصولا إلى تركيا. ومع ذلك، فإن أخطر مشروع هو المشروع الروسي الإيراني لربط بحر قزوين بالمحيط الهندي".

وتابعت الصحيفة، "بعد عقود من الدراسات، دفع الخوف المشترك من العزلة من قبل القوى الغربية روسيا وإيران إلى بناء ممر لا تطاله العقوبات. ومنذ أن شدد الغرب العقوبات على روسيا بعد غزوها أوكرانيا، فتحت الدولتان المنبوذتان خط سكة حديد دائري عبر كازاخستان وتركمانستان. وتعمل روسيا على تحديث موانئها باستثمارات إيرانية. وتعمل شركة شحن إيرانية على بحر قزوين على تعزيز أسطول الشحن الإيراني".

وأضافت الصحيفة، "تساعد روسيا في بناء خط سكة حديد بطول 164 كم عبر إيران حتى حدودها مع أذربيجان على شاطئ بحر قزوين. وبمجرد اكتمال ذلك، سيشكل هذا الممر عائقاً أمام العقوبات وسيمتد من بحر البلطيق إلى بندر عباس على الخليج الفارسي الإيراني".

وبحسب الصحيفة، "قال إميل أفدالياني أستاذ في الجامعة الأوروبية ومدير دراسات الشرق الأوسط في مركز الأبحاث الجورجي Geocase، إن التجارة الروسية الإيرانية السنوية قفزت بالفعل بنسبة 20 في المائة في عام ووصلت إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار. ويتوقع النقاد الروس أن التجارة مع إيران يمكن أن تتجاوز التجارة مع تركيا، بقيمة 30 مليار دولار".

وتابعت الصحيفة، "وزودت روسيا الشهر الماضي إيران بالزيوت المكررة (البنزين والديزل) عن طريق السكك الحديدية. وقد شحنت مؤخرًا 12 مليون طن من الحبوب عبر إيران إلى الهند. وتشمل المشاريع الأخرى تطوير القنوات الروسية بين نهري الدون والفولغا التي تربط البحر الأسود ببحر قزوين. ويمكن لخط سكة حديد آخر، إلى ميناء تشابهار الإيراني الجنوبي الشرقي، أن يسرع الصادرات الروسية إلى الهند أكثر".

وختمت الصحيفة، "ابتعدت روسيا ذات مرة عن الاستثمار في البنية التحتية الإيرانية خوفًا من العقوبات الغربية، إلا أن الحرب في أوكرانيا جعلتها تتجاهل هذا الحذر. كما وشجعت إيران على إرسال طائرات عسكرية بدون طيار لقصف أوكرانيا. وكانت روسيا العام الماضي أكبر مستثمر أجنبي لإيران، متقدمة بفارق كبير على الصين".