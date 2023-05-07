القرار صدر.. تل أبيب تُفرج عن النائب الأردني عماد العدوان وتعيده إلى بلاده

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أنّ تل أبيب أفرجت عن النائب الأردني عماد العدوان الذي تم اعتقاله قبل أسبوعين من قبل سلطات الإحتلال أثناء مروره عبر معبر "الكرامة".

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ولفتت التقارير إلى أنّ قرار الإفراج عن العدوان وإلغاء جلسة محاكمته في تل أبيب قد جاء بعد ضغوطٍ أردنية، موضحة أن الأخير سيعود إلى بلاده حيث سيجري استكمال محاكمته هناك.



وكان العدو الإسرائيلي أوقفَ العدوان بزعمِ تهريب السلاح والذهب، وقبل أسبوع مدّدت محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية فترة إعتقاله في حين رفضت المحكمة العليا التماسه من أجل الإلتقاء بمحاميه.



كذلك، فقد تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تصريحات العدوان "المعادية" لإسرائيل، وإعلانه دعم حركات المقاومة الفلسطينية.

