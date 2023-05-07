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عربي-دولي

عودة مشروطة... سوريا الى الحضن العربي من جديد

Lebanon 24
07-05-2023 | 04:08
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عقد وزراء خارجية جامعة الدول العربية، اجتماعين طارئين، لمناقشة ملفي سورية والسودان.
 
ووفقا للمعلومات التي رشحت عن الاجتماعين، فانه تم التأكيد على ضرورة  استئناف مشاركة وفود سوريا باجتماعات الجامعة اعتبارا من اليوم 7 ايار 2023.
 
وفي السياق نفسه، اشارت "العربية" الى ان وزراء الخارجية العرب اتفقوا على عودة مشروطة لسوريا إلى جامعة الدول العربية.
 
كما دعا وزراء الخارجية الى العمل على معالجة أسباب الأزمة في السودان والاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته مشيرين الى ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية والسعي لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار. 
 
 
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