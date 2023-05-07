لمواصلة القتال.. رئيس فاغنر يتلقى وعداً بالحصول على أسلحة

أعلن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية، يفغيني بريغوجين، في تصريحات اليوم الأحد أنه تلقى وعوداً من روسيا بتزويد قواته بما تحتاج إليه من أسلحة وذخائر.





وأضاف في تصريحات نقلتها حساباته على "تليغرام" أنه وعد بالحصول على ذخائر وأسلحة بقدر ما تحتاجه مجموعته لمواصلة القتال.

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