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عربي-دولي

"مساعدة سوريا" أولوية.. هذه أبرز معطيات إجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم

Lebanon 24
07-05-2023 | 06:29
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عقد وزراء الخارجية العرب، اليوم الأحد، اجتماعاً تشاورياً في جامعة الدول العربية برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، وذلك لبحث ملفي السودان وسوريا بشكلٍ أساسي.
 
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وفي وقتٍ سابق اليوم، ذكرت التقارير أنّ وزراء الخارجية العرب اتفقوا على عودة مشروطة لسوريا إلى جامعة الدول العربية، كما دعوا إلى العمل على معالجة أسباب الأزمة في السودان والإحترام الكامل لسيادته ووحدته.
 
كذلك، شدّد الوزراءُ أيضاً على ضرورة الحافظ على مؤسسات الدّولة السودانية والسعي لوقفٍ كامل ومستدامٍ لإطلاق النار.  
 
مسودة مشروع القرار العربي
 
من جهتها، ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" أنّ مسودة مشروع القرار العربي أكدت أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على الخروج من أزمتها، مشددة حرصها على إطلاق دورٍ عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها.
 
كذلك، أكدت المسودة الحرص العربي على أمن سوريا واستقرارها وعروبتها وسيادتها ووحدة أراضيها، داعية إلى تأكيد اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج لحل الأزمة السورية وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة بما ينسجم مع القرارات الدولية.
 
بدوره، قال وزير الخارجيّة المصري إنَّ "تبعات أزمة سوريا السلبية امتدت إلى سائر دول المنطقة والعالم"، مؤكداً أنه "الحل في سوريا يجب أن يكون سياسياً وبالتالي لا مجال لأيّ حلّ عسكري".
كذلك، لفت شكري أمام الوزراء العرب إلى أن الحكومة السورية تتحمل المسؤولية الرئيسية في التوصل إلى حلّ سياسي وكذلك القوى الوطنية، داعياً دمشق إلى العمل على إعادة اللاجئين السوريين في الخارج. 

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