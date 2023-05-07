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زلزال قبالة سواحل تشيلي

Lebanon 24
07-05-2023 | 05:30
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أفاد المركز الوطني لرصد الزلازل في تشيلي، بأنه تمّ تسجيل زلزال بقوة 5.5 درجة وفق مقياس العزم الزلزالي قبالة سواحل مقاطعة أنتوفاغاستا التشيلية.

وبحسب البيانات الأولية، تم تسجيل الهزات الأرضية عند الساعة 2.29 (الساعة 9.29 بتوقيت موسكو) على عمق 36 كيلومتراً.
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ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية بسبب الزلزال. (روسيا اليوم)
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