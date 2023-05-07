زلزال قبالة سواحل تشيلي

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وبحسب البيانات الأولية، تم تسجيل الهزات الأرضية عند الساعة 2.29 (الساعة 9.29 بتوقيت موسكو) على عمق 36 كيلومتراً.ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية بسبب الزلزال.