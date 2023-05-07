23
o
بيروت
23
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
16
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إيران: مستعدون للمساهمة في إعادة تأهيل صناعة المياه والكهرباء في سوريا
Lebanon 24
07-05-2023
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت طهران ضرورة التعاون بين دول المنطقة حول القضايا المائية وحل مشكلة الغبار، واستعدادها للمساهمة في إعادة تأهيل صناعة المياه والكهرباء في سوريا.
وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الثالث للمياه، الذي انعقد في العاصمة بغداد برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وبمشاركة وزراء ومسؤولين كبار من عدة دول وممثلين لمنظمات دولية.
Advertisement
وقال محرابيان إن "هناك آمالاً في أن يقوم هذا المؤتمر الذي حضره مفكرون من الدول الإقليمية والمؤسسات الدولية برسم صورة أوضح عن أوضاع الموارد المائية في المنطقة.
وأضاف: "منطقتنا التي تحتضن أعرق وأقدم الحضارات تعاني من مشاكل عديدة في موارد المياه والبيئة لكن ذلك يمكن أن يوفر فرصة لرفع مستوى التعاون الإقليمي للاستفادة من التكنولوجيات الحديثة للتأقلم مع شح المياه والأحوال الجوية".
وأشار محرابيان إلى "أكثر من نصف قرن من التعاون بين ايران ودول الجوار في مجال الأنهار الحدودية وموارد المياه المشتركة"، قائلاً إن سياسة إيران في هذا المجال هي التعامل والتعاون مع دول الجوار في إطار المعاهدات والتعاون الدبلوماسي"، داعياً إلى "تجنب تسييس قضية المياه مع الدول الجارة".
وتحدث محرابيان أيضا عن عمق ومتانة العلاقات الإيرانية العراقية في مختلف المجالات الثقافية والتجارية والاقتصادية، قائلا، إن هناك اتفاقا بين البلدين حول الاستفادة من مياه الأنهار الحدودية.
ولفت وزير الطاقة الإيراني أيضا إلى موضوع العواصف الترابية في المنطقة، مشدداً على أنّ مكافحتها تتطلب تعاوناً إقليمياً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يعلنه خبير زلازل لبناني عن "هزّة اليوم".. ما كشفه مهم جداً!
Lebanon 24
خبرٌ يعلنه خبير زلازل لبناني عن "هزّة اليوم".. ما كشفه مهم جداً!
05:52 | 2023-05-07
07/05/2023 05:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
المصارف تبدي استعدادها لضخ ملياري دولار لتحقيق النمو
Lebanon 24
المصارف تبدي استعدادها لضخ ملياري دولار لتحقيق النمو
23:29 | 2023-05-06
06/05/2023 11:29:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تناولوا الـ"برغر" من مطعم مشهور... عائلة تتعرض للتسمم
Lebanon 24
تناولوا الـ"برغر" من مطعم مشهور... عائلة تتعرض للتسمم
03:19 | 2023-05-07
07/05/2023 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون.. ماذا قيلَ عن قوّتها؟
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون.. ماذا قيلَ عن قوّتها؟
04:46 | 2023-05-07
07/05/2023 04:46:21
Lebanon 24
Lebanon 24
طبيب لبناني يتميّز في اوروبا ... انجاز يفتخر به لبنان
Lebanon 24
طبيب لبناني يتميّز في اوروبا ... انجاز يفتخر به لبنان
02:30 | 2023-05-07
07/05/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:36 | 2023-05-07
المعارضة الكويتية تستعدّ لاكتساح البرلمان
17:12 | 2023-05-07
اجتماع جدّة يمهّد لتطويق الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع
16:56 | 2023-05-07
وزير الخارجية السعودي: السودان يمرّ بأزمة غير مسبوقة
16:30 | 2023-05-07
الإمارات توقع 3 مذكرات تفاهم للتعاون مع مؤسسات طاقة نووية صينية
16:00 | 2023-05-07
"وول ستريت جورنال": الغرب يعتقد أن هجوم كييف سيساعد في الحوار مع روسيا
15:41 | 2023-05-07
واشنطن عن عودة سوريا للجامعة العربية: نعارضها لكن نتفهمها
فيديو
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
Lebanon 24
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
07:03 | 2023-05-06
08/05/2023 00:41:29
Lebanon 24
Lebanon 24
في وضح النهار وداخل السيارة... شرطي يُساعد سيدة في ولادة طفلتها! (فيديو)
Lebanon 24
في وضح النهار وداخل السيارة... شرطي يُساعد سيدة في ولادة طفلتها! (فيديو)
00:00 | 2023-05-06
08/05/2023 00:41:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
04:25 | 2023-05-03
08/05/2023 00:41:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact