Advertisement

عربي-دولي

في العراق.. حكم بـ"إعدام" قاتل الباحث الأمني هشام الهاشمي

Lebanon 24
07-05-2023 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1064230-638190650501076375.jpg
Doc-P-1064230-638190650501076375.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، أنّ القضاء العراقي أصدر حكماً بإعدام قاتل الباحث الأمني هشام الهاشمي.

وأشارت القناة إلى أنّ محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المدان بقتل الهاشمي.
Advertisement

ويأتي هذا الحكم بعد 11 جلسة محاكمة عقدت خلال العامين الماضيين للمدان بقتل الهاشمي.

وقتل الهاشمي وهو باحث أمني معروف في السادس من تموز 2020 في منطقة زيونة ببغداد على يد مسلحين.

وأثار مقتل الهاشمي ضجة على المستويين المحلي والدولي ونددت وزارة الخارجية الأميركية بمقتله.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:36 | 2023-05-07
17:12 | 2023-05-07
16:56 | 2023-05-07
16:30 | 2023-05-07
16:00 | 2023-05-07
15:41 | 2023-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website