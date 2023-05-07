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وأشارت القناة إلى أنّ محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المدان بقتل الهاشمي.ويأتي هذا الحكم بعد 11 جلسة محاكمة عقدت خلال العامين الماضيين للمدان بقتل الهاشمي.وقتل الهاشمي وهو باحث أمني معروف في السادس من تموز 2020 في منطقة زيونة ببغداد على يد مسلحين.وأثار مقتل الهاشمي ضجة على المستويين المحلي والدولي ونددت وزارة الخارجية الأميركية بمقتله.