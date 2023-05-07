23
o
بيروت
23
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
16
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
العراق يطلب مساعدة دولية لإنقاذ أنهاره من الجفاف
Lebanon 24
07-05-2023
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في حفل أقيم ببغداد، إن العراق يسعى للحصول على مساعدة دولية عاجلة للحيلولة دون انحسار نهري دجلة والفرات نتيجة تغير المناخ.
وأضاف السوداني أن إنقاذ نهري دجلة والفرات يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً: "نحن بحاجة إلى جهود جميع الأصدقاء في البلدان والمنظمات لمساعدة العراق في هذا الوقت الحرج من تاريخ النهرين العظيمين".
Advertisement
وقال السوداني إن حكومته وضعت استراتيجية مناخية تمتد حتى عام 2030 تشمل احتجاز الغازات لتقليل الأضرار البيئية، وتحفيز المزارعين الذين يستخدمون تقنيات الري الحديثة، وتسخير الطاقات المتجددة. كما أنشأت الإدارة مجلسا يضع استراتيجية للحفاظ على الأمن المائي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".
وتخطط الحكومة أيضاً لمشروع تحلية مياه البحر لتعويض النقص في الإمداد من النهرين الرئيسيين. (العربية)
المصدر: العربية
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يعلنه خبير زلازل لبناني عن "هزّة اليوم".. ما كشفه مهم جداً!
Lebanon 24
خبرٌ يعلنه خبير زلازل لبناني عن "هزّة اليوم".. ما كشفه مهم جداً!
05:52 | 2023-05-07
07/05/2023 05:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
المصارف تبدي استعدادها لضخ ملياري دولار لتحقيق النمو
Lebanon 24
المصارف تبدي استعدادها لضخ ملياري دولار لتحقيق النمو
23:29 | 2023-05-06
06/05/2023 11:29:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تناولوا الـ"برغر" من مطعم مشهور... عائلة تتعرض للتسمم
Lebanon 24
تناولوا الـ"برغر" من مطعم مشهور... عائلة تتعرض للتسمم
03:19 | 2023-05-07
07/05/2023 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون.. ماذا قيلَ عن قوّتها؟
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون.. ماذا قيلَ عن قوّتها؟
04:46 | 2023-05-07
07/05/2023 04:46:21
Lebanon 24
Lebanon 24
طبيب لبناني يتميّز في اوروبا ... انجاز يفتخر به لبنان
Lebanon 24
طبيب لبناني يتميّز في اوروبا ... انجاز يفتخر به لبنان
02:30 | 2023-05-07
07/05/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:36 | 2023-05-07
المعارضة الكويتية تستعدّ لاكتساح البرلمان
17:12 | 2023-05-07
اجتماع جدّة يمهّد لتطويق الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع
16:56 | 2023-05-07
وزير الخارجية السعودي: السودان يمرّ بأزمة غير مسبوقة
16:30 | 2023-05-07
الإمارات توقع 3 مذكرات تفاهم للتعاون مع مؤسسات طاقة نووية صينية
16:00 | 2023-05-07
"وول ستريت جورنال": الغرب يعتقد أن هجوم كييف سيساعد في الحوار مع روسيا
15:41 | 2023-05-07
واشنطن عن عودة سوريا للجامعة العربية: نعارضها لكن نتفهمها
فيديو
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
Lebanon 24
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
07:03 | 2023-05-06
08/05/2023 00:41:56
Lebanon 24
Lebanon 24
في وضح النهار وداخل السيارة... شرطي يُساعد سيدة في ولادة طفلتها! (فيديو)
Lebanon 24
في وضح النهار وداخل السيارة... شرطي يُساعد سيدة في ولادة طفلتها! (فيديو)
00:00 | 2023-05-06
08/05/2023 00:41:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
04:25 | 2023-05-03
08/05/2023 00:41:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact