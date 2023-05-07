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إقتصاد

العراق يطلب مساعدة دولية لإنقاذ أنهاره من الجفاف

Lebanon 24
07-05-2023 | 13:00
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قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في حفل أقيم ببغداد، إن العراق يسعى للحصول على مساعدة دولية عاجلة للحيلولة دون انحسار نهري دجلة والفرات نتيجة تغير المناخ.

وأضاف السوداني أن إنقاذ نهري دجلة والفرات يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً: "نحن بحاجة إلى جهود جميع الأصدقاء في البلدان والمنظمات لمساعدة العراق في هذا الوقت الحرج من تاريخ النهرين العظيمين".
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وقال السوداني إن حكومته وضعت استراتيجية مناخية تمتد حتى عام 2030 تشمل احتجاز الغازات لتقليل الأضرار البيئية، وتحفيز المزارعين الذين يستخدمون تقنيات الري الحديثة، وتسخير الطاقات المتجددة. كما أنشأت الإدارة مجلسا يضع استراتيجية للحفاظ على الأمن المائي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

وتخطط الحكومة أيضاً لمشروع تحلية مياه البحر لتعويض النقص في الإمداد من النهرين الرئيسيين. (العربية) 

المصدر: العربية

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