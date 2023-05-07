تقارير إسرائيلية: الاتحاد الأوروبي لا يريد لقاء بن غفير

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وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فقد اختارت سكرتارية الحكومة الإسرائيلية بن غفير ممثلاً لها في الحفل، ومن المقرر أن يلقي كلمة خلاله.وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ "السفراء الأوروبيين في إسرائيل لا يلتقون ببن غفير بسبب مواقفه، رغم عدم وجود سياسة رسمية بمقاطعته".ويأتي ذلك في وقت، كثرت الانتقادات التي طالت بن غفير بسبب السياسات المستفزة التي يتبعها.ورأى رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، في وقت سابق، إن "بنيامين نتنياهو سيذهب بإسرائيل إلى فوضى صنعها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير".وطالب سياسون ومفوضو شرطة سابقون لدى الاحتلال الإسرائيلي، نتنياهو، بعزل بن غفير من منصبه مراراً، بسبب "سياسته المتطرفة"، وتصاعد تصريحاته "العنصرية" التي قد تؤدي إلى انتفاضة ثالثة بحسبهم.