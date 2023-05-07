برلماني مصري: عودة دمشق إلى الجامعة العربية انتصار كبير للدولة السورية

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وفي حديث عبر قناة "روسيا اليوم"، أكد بكري أنّ "قرار العودة تأخر كثيراً لكن التوصل لهذه الصيغة أمر يبعث على التفاؤل والأمل من جديد"، مشيراً إلى أن "سوريا بلد عربي فاعل تعرض وما زال يتعرض لمؤامرات عدة استهدفت الوطن واستهدفت الشعب وتمزيق أمن سوريا"، معتبراً أن "إسرائيل وأميركا والتنظيمات الإرهابية كانت من أكثر الرابحين من المؤامرة على سوريا".واعتبر بكري أن "البيان الصادر عن الجامعة العربية يعكس إدراكا لهذه الحقائق وحرصاً على الأمن القومي العربي وحرصاً أيضاً على أن تكون هناك عملية سياسية في سوريا بعيدً عن الإرهاب والتآمر والتدخل الخارجي".وعقد مجلس الجامعة العربية اليوم الأحد جلسة استثنائية على المستوى الوزاري برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، لبحث تطورات الوضع في سوريا ومسألة عودة دمشق إلى الجامعة العربية، وصرح المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف بأن اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة اليوم "وافق على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية".