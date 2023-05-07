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عربي-دولي

تصريح لافت من مرشح رئاسي أميركي عن أزمة أوكرانيا.. ما هو موقفه منها؟

Lebanon 24
07-05-2023 | 11:00
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قال روبرت كيندي جونيور، المرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية، إن الولايات المتحدة لا تملك إمكانية تجديد مخزون أسلحة المدفعية التي تم إرسالها إلى أوكرانيا ودمرت هناك.

وأضاف روبرت كيندي جونيور، وهو ابن شقيق الرئيس الأميركي الخامس والثلاثين جون إف كيندي: "لا يمكن للروس أن يخسروا هذه الحرب ... فهي مسألة حياة بالنسبة لهم وهم يزيدون من بناء قواتهم، ولديهم تفوق مميز في المدفعية علينا. أما نحن فلا نقدر تعوض أسلحة المدفعية. لقد خسرنا في هذا المجال".
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ووفقا له، فإن كل تصرفات حكومة الولايات المتحدة منذ البداية كانت تهدف إلى إطالة أمد النزاع، مشدداً على أنه إذا تم انتخابه للرئاسة، فسيحقق وقفاً فورياً لإطلاق النار.

وأشار كيندي جونيور، إلى أن حكومتي أوكرانيا والولايات المتحدة تحاولان جاهدتين إخفاء الخسائر "الكارثية" للقوات الأوكرانية، معتبراً أن الوضع في أوكرانيا هو "أعنف مواجهة" منذ الحرب العالمية الثانية.
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