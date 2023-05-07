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عربي-دولي

سويسرا ستعيد بيع 25 دبابة ليوبارد 2 لألمانيا

Lebanon 24
07-05-2023 | 13:30
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قال وزير خارجية سويسرا إيجناسيو كاسيس، إن حكومة بلاده ستقوم قريبا بصياغة موقفها تجاه إعادة بيع 25 دبابة ليوبارد لشركة التصنيع الألمانية التي كانت قد أنتجتها.

وأشار الوزير، في مقابلة مع صحيفة "زونتاغ تسايتونغ"، إلى أنه تم سحب هذه الدبابات من الخدمة قبل فترة.
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وأضاف كاسيس: "البرلمان سيتخذ بلا شك قرارا هاما في هذا المجال. ولم يتخذ المجلس الفيدرالي (الحكومة) أي موقف بعد، وسينظر في هذه المسألة في المستقبل القريب".

وشدد الوزير على أن حكومته تتابع عن كثب، المناقشة في البرلمان بشأن اقتراح إعادة بيع 96 دبابة ليوبارد 2 إلى ألمانيا، لكنها لم تعقد مناقشات بشأن هذه المبادرة.

في اذار الماضي، وافقت لجنة السياسة الأمنية التابعة للمجلس الوطني السويسري (البرلمان)، على سحب 25 دبابة ليوبارد 2 (Pz 87 Leo) من الخدمة القتالية، مما يخلق ظروفا لإعادة بيعها إلى شركة التصنيع الألمانية.

في وقت سابق، قال لورنز فريشكنخت المتحدث باسم وزارة الدفاع الفيدرالية السويسرية، إن بلاده تلقت طلبا من برلين لشراء دبابات ليوبارد2، لكن إعادة بيعها تتطلب سحبها من الخدمة بشكل رسمي بقرار من البرلمان، ولم يتخذ مثل هذا القرار. (روسيا اليوم) 

المصدر: روسيا اليوم
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