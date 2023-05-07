أبو الغيط: الليلة سنخطر سوريا بقرار عودتها للجامعة العربية

أعلن أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنه سيتم إخطار سوريا بعناصر قرار عودتها إلى الجامعة مساء اليوم، معتبراً أن عودة العلاقات مع سوريا مرتبطة بقرار سيادي لكل دولة.





وأضاف أبو الغيط، عقب اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب، أن عودة سوريا للجامعة العربية "ليست نهاية المطاف". وقال: "الرئيس السوري بشار الأسد يمكنه المشاركة في قمة الجامعة "إذا رغب في ذلك".

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