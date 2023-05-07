Advertisement

عربي-دولي

"وول ستريت جورنال": الغرب يعتقد أن هجوم كييف سيساعد في الحوار مع روسيا

Lebanon 24
07-05-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1064281-638190760010475731.jpg
Doc-P-1064281-638190760010475731.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحت عنوان: "وول ستريت جورنال": الغرب يعتقد أن هجوم كييف سيساعد في الحوار مع روسيا"، جاء في موقع "روسيا اليوم":
 
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الغرب يعتقد أن هجوم كييف المضاد المحتمل يمكن أن "يمهد الطريق" للمفاوضات مع موسكو بحلول نهاية هذا العام.
Advertisement

ونقلت الصحيفة، عن مجموعة من المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين، أن الغرب لم يعد ينظر بشكل متشائم إلى احتمال قيام الصين بجذب روسيا  إلى الحوار.

وأضافت: "الهجوم المضاد الأوكراني المخطط له في الربيع يمكن أن يمهد الطريق للمفاوضات بين كييف وموسكو بحلول نهاية العام".

وترى الصحيفة أن الاستعداد لـ "تشجيع" المفاوضات والسعي لدور للصين فيها، يمثل تحولا في تفكير الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، التي كانت تشكك في أي مشاركة لبكين.

وتابعة الصحيفة نقلا عن أحد المسؤولين الغربيين: "هذا النهج يقوم على الاعتقاد بأن أيا من الجانبين غير قادر على مواصلة القتال إلى أجل غير مسمى، وأنه يجب اختبار استعداد بكين للعب دور في مفاوضات السلام الدولية".

ويؤكد مسؤولون أوروبيون، أن مجلس الأمن القومي الأميركي يؤيد إجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، في حين تبدي الخارجية الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية شكوكا أكثر، وترغبان في انتظار نتيجة هجوم كييف المضاد. ويقول مسؤولون فرنسيون وألمان إن البيت الأبيض سيحاول تسهيل المفاوضات بعد النجاح المتوقع للهجوم المضاد الأوكراني. (روسيا اليوم)     
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:36 | 2023-05-07
17:12 | 2023-05-07
16:56 | 2023-05-07
16:30 | 2023-05-07
15:41 | 2023-05-07
15:07 | 2023-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website