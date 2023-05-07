زلزال وقع فجر اليوم.. خبير يحذّر من تداعياته

أشار أستاذ الجيولوجيا المصري الدكتور عباس شراقي الى ان "زلزالا بقوة 4.1 درجات وقع على عمق 10 كم فجر اليوم، شرق إثيوبيا على بعد حوالى 650 كم شرق سد النهضة، ومركزه منطقة الأخدود الإفريقي".

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ولفت إلى أن "منطقة الأخدود الإفريقي هي أكثر المناطق الأفريقية تعرضا للزلازل والبراكين بسبب الفالق الكبير، وهو أكبر فالق على يابس الكرة الأرضية، وتشكل الدوائر البيضاء في الخريطة المرفقة، مراكز لزلازل خلال المئة عام السابقة، قطر الدائرة يمثل قوة الزلزال على مقياس ريختر".



وأضاف: "تنتشر الموجات الزلزالية في جميع الاتجاهات من مركز الزلزال على هيئة أمواج دائرية، وكلما كان الزلزال عميقا يمتد انتشاره أكثر على المستوى الأفقي، ومن المتوقع أن تؤثر مثل هذه الزلازل في المستقبل على سد النهضة خاصة عندما تملأ البحيرة، حيث أن المياه تشكل وزنا إضافيا على سطح الأرض".





وختم: "الخطر الأكبر من سد النهضة ليس في التخزينات المتعددة بقدر خطر سعته التخزينية الضخمة بحوالى 74 مليار متر مكعّب في بيئة غير مستقرة جيولوجيا ومناخيا، التأثير مدمر على السودان وربما مصر في حالة الانهيار".