"والله لنموت من الجوع".. برنامج الأغذية العالمي يعلق مساعداته للفلسطينيين

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قال مسؤول برنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية، الأحد، إن البرنامج سيعلق المساعدات الغذائية لأكثر من 200 ألف فلسطيني ابتداء من الشهر المقبل بسبب نقص "حاد" في التمويل.وقال سامر عبد الجابر، مدير برنامج الأغذية العالمي القُطري في الأراضي الفلسطينية لرويترز عبر الهاتف من القدس: "في ضوء النقص الحاد في التمويل، فإن برنامج الأغذية العالمي مضطر لاتخاذ خيارات مؤلمة بسبب الموارد المحدودة".وأضاف "سيُضطر برنامج الأغذية العالمي لبدء تعليق المساعدة لأكثر من 200 ألف شخص، أي 60 بالمئة من الحالات الحالية، اعتبارا من حزيران".وسيؤثر القرار بشكل أكبر على العائلات في غزة، صاحبة أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي والفقر في الأراضي الفلسطينية، وكذلك في الضفة الغربية.ويقدم البرنامج التابع للأمم المتحدة للفلسطينيين المحتاجين قسائم (كوبونات) شهرية بقيمة 10.30 دولار للفرد وكذلك سلعا غذائية. وسوف يشمل قرار التعليق كلا الوجهين من أوجه المساعدات.وقال عبد الجابر: "يدرك برنامج الأغذية العالمي تداعيات هذا القرار الصعب الذي لا مفر منه على مئات الآلاف الذين يعتمدون أيضا على المساعدات الغذائية لتلبية احتياجاتهم الضرورية".وذكر عبد الجابر أن البرنامج سيواصل مساعدة 140 ألفا في غزة والضفة الغربية، مضيفا أن قرار التعليق اتُخذ لإنقاذ الأشخاص الأكثر عرضة لخطر عدم القدرة على تحمل تكاليف الطعام.وهتف عشرات الفلسطينيين "لا للجوع" في احتجاج نظموه أمام مقر برنامج الأغذية العالمي في مدينة غزة احتجاجا على القرار.وقال فرج المصري، وهو أب لطفلين تحصل أسرته على قسائم بقيمة 41.20 دولار شهريا: "الكبونة هادي عباره عن حياة، هما إل بعتوا الرسالة بعتوا لنا قطع أرواح طبعا لأنه فشي أي مصدر غير المصدر الكبونة هادي طبعا ولا أي مصدر، قاعد عن العمل وإذا هما بدهمش يعطوني الكبونة يوفروا لنا أي فرصة عمل بس مش أكثر". (الحرة)